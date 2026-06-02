La sfida di Semifinali playoff di Lega A Basket tra Milano e Brescia si gioca mercoledì 3 giugno alle ore 20:00. Un confronto di altissimo livello tra due squadre protagoniste della stagione, pronte a contendersi un posto in finale in una serie che si preannuncia intensa e molto equilibrata. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Milano arriva a questo appuntamento con grande qualità e profondità del roster. La formazione meneghina può contare su esperienza internazionale, organizzazione e una grande capacità di gestione dei momenti decisivi, elementi fondamentali in una serie playoff.

La Brescia, invece, si presenta con entusiasmo e solidità. La squadra lombarda ha dimostrato durante la stagione grande compattezza e cercherà di giocarsi le proprie carte con intensità difensiva e ritmo alto in attacco.

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Il momento delle due squadre

La

cercherà di imporre il proprio ritmo attraverso qualità, esperienza e gestione dei possessi.

La Brescia proverà invece a restare aggressiva e compatta, cercando di mettere pressione e sfruttare ogni occasione utile.

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