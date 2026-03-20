Non perdere Borussia Dortmund-Amburgo: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 20 marzo - 18:20

La ventisettesima giornata di Bundesliga propone la sfida tra Borussia Dortmund e Amburgo, in programma sabato 21 marzo alle 18:30 al Signal Iduna Park. I gialloneri cercano di restare in scia alla vetta, mentre gli ospiti puntano a un risultato positivo per migliorare una classifica che li vede lontani dalle posizioni di vertice. Il pronostico è favorevole ai padroni di casa, ma la partita potrebbe nascondere insidie.

Dove vedere Borussia Dortmund-Amburgo in diretta TV e streaming gratis — Borussia Dortmund-Amburgo sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

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Il momento delle due squadre — Il Borussia Dortmund occupa attualmente il secondo posto in classifica e sta vivendo una stagione nel complesso molto positiva. Nonostante ciò, il distacco dal Bayern Monaco resta consistente, con nove punti da recuperare. La squadra di Kovac ha comunque l’obiettivo di mantenere alta la pressione sulla capolista e non può permettersi passi falsi, soprattutto contro avversari sulla carta inferiori. Il rendimento casalingo rappresenta uno dei punti di forza dei gialloneri.

L’Amburgo arriva invece all’appuntamento in undicesima posizione e attraversa un periodo complicato. Nelle ultime cinque partite è arrivata una sola vittoria, a fronte di risultati altalenanti che hanno rallentato la risalita. La squadra fatica a trovare continuità e dovrà alzare il livello della prestazione per mettere in difficoltà un avversario di grande qualità.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Amburgo — Il Borussia Dortmund si presenta con il suo modulo consolidato targato Kovac. Difesa a tre, folto centrocampo e Guirassy coadiuvato da Brandt e Beier. Gli ospiti, dal canto loro, rispondono con un solido 3-5-2 architettato da Polzin.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Couto, Sabitzer, Nmecha, Ryerson; Beier, Brandt; Guirassy. All. Nico Kovac

AMBURGO (3-5-2): Heuer Fernandes; Omari, Vuskovic, Torunarigha; Mikelbrencis, Vieira, Remberg, Sambi Lokonga, Muheim; Downs, Konigsdorffer. All. Merlin Polzin