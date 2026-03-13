Borussia Dortmund-Augsburg: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita di Bundesliga in tv e streaming sabato 14 marzo 2026

Stefano Sorce 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 19:19)

Nel programma della 26ª giornata di Bundesliga spicca la sfida tra Borussia Dortmund-Augsburg, in calendario sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:30 al Signal Iduna Park. Un confronto che mette di fronte una squadra in piena corsa nelle zone alte della classifica e un avversario che, pur lontano dalle prime posizioni, ha già dimostrato di poter creare problemi anche ai club più forti del campionato.

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Dove vedere Borussia Dortmund-Augsburg in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

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Il momento delle due squadre — Il Borussia Dortmund occupa attualmente il secondo posto in classifica con 55 punti, alle spalle del Bayern Monaco e con un margine di sicurezza sull’Hoffenheim terzo. Nelle ultime settimane i gialloneri hanno vissuto risultati alterni tra campionato e coppe: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Dopo le difficili sfide contro Lipsia e Bayern Monaco e l’eliminazione europea arrivata contro l’Atalanta, la squadra ha comunque reagito nell’ultimo turno di campionato battendo il Colonia.

L’Augsburg, invece, si trova al nono posto con 31 punti e vive una stagione relativamente tranquilla a metà classifica. Gli ospiti sono lontani sia dalla zona retrocessione sia dalle posizioni europee, ma nelle ultime settimane hanno dimostrato di essere una squadra capace di sorprendere. Prima della sconfitta con il Lipsia, infatti, l’Augsburg aveva collezionato cinque vittorie in sei partite, tra cui il prestigioso successo per 2-1 contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena.

Probabili formazioni di Borussia Dortmund-Augsburg — Il Borussia Dortmund dovrebbe presentarsi con il 3-4-2-1, con Kobel tra i pali e la linea difensiva composta da Anton, Süle e Schlotterbeck. Sugli esterni agiranno Ryerson e Svensson, mentre in mezzo al campo spazio a Sabitzer e Nmecha. Sulla trequarti Beier e Brandt supporteranno l’unica punta Guirassy.

L’Augsburg dovrebbe rispondere con lo stesso sistema di gioco. In porta Dahmen, con la difesa formata da Banks, Schlotterbeck e Zesiger. A centrocampo agiranno Fellhauer, Jakic, Massengo e Giannoulis, mentre sulla trequarti Rieder e Komur avranno il compito di supportare Ribeiro, riferimento offensivo della squadra.

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Anton, Sule, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy.

Augsburg (3-4-2-1): Dahmen; Banks, Schlotterbeck, Zesiger; Fellhauer, Jakic, Massengo, Giannoulis; Rieder, Komur; Ribeiro.

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