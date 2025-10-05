I padroni di casa sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e cercano riscatto davanti al proprio pubblico, mentre gli ospiti puntano a consolidare la propria posizione in classifica

Il Borussia-Park si prepara ad accogliere un match cruciale di Bundesliga tra Borussia Mönchengladbach e Friburgo, due squadre con obiettivi e momenti di forma molto diversi. La gara è in programma domenica 5 ottobre alle ore 19,30. I padroni di casa sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e cercano riscatto davanti al proprio pubblico, mentre il Friburgo punta a consolidare la propria posizione in classifica e a mantenere lo slancio positivo accumulato finora. Con Bet365 puoi seguire Borussia M'Gladbach Friburgo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Borussia M'Gladbach-Friburgo in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida della Bundesliga comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Borussia M'Gladbach-Friburgo in diretta live.

LEVERKUSEN, GERMANIA - 21 SETTEMBRE: Rocco Reitz del Borussia Mönchengladbach corre con la palla durante la partita di Bundesliga tra Bayer 04 Leverkusen e Borussia Mönchengladbach alla BayArena il 21 settembre 2025 a Leverkusen, Germania. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Il momento delle due squadre — Il Borussia Monchengladbach, guidato da Eugen Polanski, occupa attualmente il 18° posto con appena 2 punti, frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. I biancoverdi non hanno ancora vinto tra le mura amiche, avendo totalizzato 1 pareggio e 2 sconfitte. La squadra deve urgentemente migliorare la solidità difensiva e l’efficacia offensiva, soprattutto considerando i 12 gol subiti e i soli 5 realizzati. La gara interna contro il Friburgo sarà fondamentale per provare a invertire la rotta e dare fiducia a squadra e tifosi.

Il Friburgo, allenato da Julian Schuster, si trova in 8ª posizione con 7 punti, grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. In trasferta, la squadra ha registrato 1 vittoria e 1 sconfitta, dimostrando capacità di adattamento anche lontano dal proprio stadio. I tedeschi, in Europa League, arrivano dal pareggio conquistato a Bologna contro la squadra di Vincenzo Italiano.

BOLOGNA, ITALIA - 2 OTTOBRE: Philipp Lienhart dello SC Friburgo durante la partita della Fase a Gironi MD2 di UEFA Europa League 2025/26 tra Bologna FC 1909 e SC Friburgo allo Stadio Renato Dall'Ara il 2 ottobre 2025 a Bologna, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Friburgo — B. Monchengladbach (3-4-2-1): Nicolas; Diks, Elvedi, Chiarodia; Scally, Reitz (c), Engelhardt, Ullrich; Stoger, Castrop; Machino. Allenatore: Polanski.

Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Osterhage; Beste, Manzambi, Grifo; Adamu. Allenatore: Schuster.