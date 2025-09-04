Bosnia-Georgia, dove vedere l’EuroBasket in diretta tv ed in streaming LIVE

Bosnia-Georgia, quinta giornata della fase a gironi degli Europei di Basket: dove vedere la sfida in Diretta TV e Live in Streaming

4 settembre 2025

Giovedì 4 settembre alle ore 14:00, la Spyros Kyprianou Arena di Limassola ospiterà Bosnia-Georgia, gara che deciderà le sorti di entrambe le compagine, inserite nel Gruppo C, quello dell'Italia. Si tratta di uno scontro diretto vero e proprio. La Georgia andrà a caccia del terzo risultato utile di fila, mentre la Bosnia dopo l'impresa con la Grecia, sogna la qualificazione. Chi vince, va agli ottavi; chi perde saluterà il torneo continentale.

Bosnia-Georgia: dove vedere la gara in diretta TV e in streaming LIVE — BOSNIA GEORGIA DIRETTA TV EUROBASKET STREAMING LIVE - Scopriamo dove vedere il match di oggi Bosnia-Georgia alle ore 14:00. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su Dazn e Sky e in streaming sulle app Dazn, SkyGo e sulla piattaforma Now TV

Qui Bosnia — La squadra di coach Bećiragić ha vissuto un percorso da montagne russe. Dopo il debutto vincente contro Cipro, erano arrivate due battute d’arresto pesanti contro Spagna e Italia. Sembrava il preludio all’eliminazione, invece è arrivata l’impresa contro la Grecia, che non solo ha rilanciato la Bosnia nella corsa alla qualificazione, ma ha anche dato una mano all’Italia, ora vicinissima a blindare il primo posto del girone. Con un’eventuale vittoria nello scontro diretto contro la Georgia, la Bosnia avrebbe in tasca il biglietto per gli ottavi di finale.

Qui Georgia — La Georgia ha conosciuto emozioni contrastanti. Partenza da sogno con il trionfo sulla Spagna, seguita da due scivoloni contro Italia e Grecia che l’avevano fatta precipitare. Ma la reazione non è mancata: il successo netto contro Cipro ha riacceso le speranze e regalato all roster di coach Aleksandar Džikić un’ultima chance per rimanere in corsa. Lo scontro diretto con la Bosnia diventa quindi decisivo: solo vincendo i georgiani potranno tenere vivo il sogno ottavi.

I probabili quintetti base di Bosnia-Georgia — BOSNIA (possibile roster titolare): Alibegovic, Atic, Gegic, Nurkic, Vrabac. Coach: Adis Bećiragić

GEORGIA (possibile rooster titolare): Shermadini, Shengelia, Sanadze, Mamukelashvili, Baldwin. Coach: Aleksandar Džikić