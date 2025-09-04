Bosnia-Georgia, dove vedere l’EuroBasket in diretta tv ed in streaming LIVE

Giovedì 4 settembre alle ore 14:00, la Spyros Kyprianou Arena di Limassola ospiterà Bosnia-Georgia, gara che deciderà le sorti di entrambe le compagine, inserite nel Gruppo C, quello dell'Italia. Si tratta di uno scontro diretto vero e proprio. La Georgia andrà a caccia del terzo risultato utile di fila, mentre la Bosnia dopo l'impresa con la Grecia, sogna la qualificazione. Chi vince, va agli ottavi; chi perde saluterà il torneo continentale.
Qui Bosnia—
La squadra di coach Bećiragić ha vissuto un percorso da montagne russe. Dopo il debutto vincente contro Cipro, erano arrivate due battute d’arresto pesanti contro Spagna e Italia. Sembrava il preludio all’eliminazione, invece è arrivata l’impresa contro la Grecia, che non solo ha rilanciato la Bosnia nella corsa alla qualificazione, ma ha anche dato una mano all’Italia, ora vicinissima a blindare il primo posto del girone. Con un’eventuale vittoria nello scontro diretto contro la Georgia, la Bosnia avrebbe in tasca il biglietto per gli ottavi di finale.
Qui Georgia—
La Georgia ha conosciuto emozioni contrastanti. Partenza da sogno con il trionfo sulla Spagna, seguita da due scivoloni contro Italia e Grecia che l’avevano fatta precipitare. Ma la reazione non è mancata: il successo netto contro Cipro ha riacceso le speranze e regalato all roster di coach Aleksandar Džikić un’ultima chance per rimanere in corsa. Lo scontro diretto con la Bosnia diventa quindi decisivo: solo vincendo i georgiani potranno tenere vivo il sogno ottavi.
I probabili quintetti base di Bosnia-Georgia—
BOSNIA (possibile roster titolare): Alibegovic, Atic, Gegic, Nurkic, Vrabac. Coach: Adis Bećiragić
GEORGIA (possibile rooster titolare): Shermadini, Shengelia, Sanadze, Mamukelashvili, Baldwin. Coach: Aleksandar Džikić
