Sfida di Eastern Conference tra Boston Celtics e Chicago Bulls , in programma giovedì 12 febbraio alle 01:30 italiane . Al TD Garden va in scena un confronto tra una squadra d’élite e una in piena difficoltà.

Dove vedere Boston Celtics-Chicago Bulls in diretta TV e streaming gratis

Boston Celtics-Chicago Bulls sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.