Dove vedere Boston Celtics-Chicago Bulls in diretta TV e streaming gratis

Sfida di Eastern Conference tra Boston Celtics e Chicago Bulls, in programma giovedì 12 febbraio alle 01:30 italiane. Al TD Garden va in scena un confronto tra una squadra d’élite e una in piena difficoltà.
Lo streaming live
Boston Celtics-Chicago Bulls, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming
Hai tre possibilità per vedere Boston Celtics-Chicago Bulls in streaming gratis
Per non perderti nemmeno un minuto del match Boston Celtics-Chicago Bulls sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Boston Celtics-Chicago Bulls in diretta TV e streaming
Boston Celtics-Chicago Bulls sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
I Celtics occupano il terzo posto a Est, a pari vittorie con i Knicks, e restano una delle squadre più complete della lega. La pesante sconfitta nello scontro diretto contro New York (89-111) è vista come un semplice inciampo, all’interno di un percorso che parla di sette vittorie nelle ultime dieci partite.
I Bulls, invece, sono in caduta libera. L’undicesimo posto e le cinque sconfitte consecutive hanno allontanato Chicago dalla zona playoff, evidenziando problemi sia difensivi che di continuità offensiva. La trasferta di Boston appare estremamente complicata.
I probabili quintetti di Boston Celtics-Chicago Bulls—
Nessuna novità per i due quintetti di partenza, che molto probabilmente saranno quelli che di seguito vi proponiamo. Gli stessi, per giunta, visti scendere in campo dal primo minuto nell'ultima serata di NBA.
Boston Celtics: J. Brown, J. Walsh, N. Queta, P. Pritchard, D. White
Chicago Bulls: I. Okoro, J. Smith, N. Vucevic, M. Buzelis, T. Jones
