Dove vedere Boston Celtics-Milwaukee Bucks in diretta TV e streaming gratis

31 gennaio 2026

Domani alle 21:30 grande sfida in NBA. Per il fascino delle franchigie, senz'altro, meno per quanto riguarda il rendimento, soprattutto degli ospiti di questa sfida. Al TD Garden, infatti, scendono in campo Boston Celtics e Milwaukee Bucks. I Celtics sono indirizzati verso una post-season da protagonisti, mentre i Bucks navigano nelle zone basse della classifica e si teme, in ottica futura, una vera rivoluzione.

Il momento di forma delle due squadre — I Boston Celtics godono di un buon momento di forma, nelle ultime 10 partite hanno ottenuto una vittoria in sei occasioni e tengono il passo dei Knicks, al momento secondi in Eastern Conference con lo stesso identico record: 30-18. Contro i Sacramento Kings, poi, è arrivata una convincente vittoria nel segno di Payton Pritchard, autore di una grande partita.

I Milwaukee Bucks invece sono in caduta libera: in questo momento occupano la dodicesima posizione e hanno solo cinque vittorie in più rispetto ai Brooklyn Nets, che hanno iniziato la stagione con il freno a mano tirato. Le ultime quattro sconfitte di fila hanno fatto sprofondare la franchigia del Wisconsin, che rischia seriamente di mancare anche l'accesso ai play-in.

I probabili quintetti di Boston Celtics-Milwaukee Bucks — I Milwaukee Bucks si preparano già ad un futuro senza Giannis Antetokounmpo: la sua era in quel di Milwaukee è finita e adesso inizierà un periodo del tutto nuovo. Celtics, invece, con il quintetto che ben sta facendo in questa stagione, forte dei suoi uomini cardine.

MilwaukeeBucks: K. Kuzma, B. Portis, M. Turner, A.J. Green, R. Rollins.

Boston Celtics: J. Brown, J. Walsh, N. Queta, P. Pritchard, D. White.