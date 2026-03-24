Boston Celtics-Oklahoma City Thunder: lo streaming gratuito del match

Boston Celtics-Oklahoma City Thunder si gioca il 26 marzo 2026 alle ore 00:30. Scopri come vederla gratuitamente in streaming

Stefano Sorce 24 marzo - 16:45

Quando si incrociano due squadre da vertice, il contesto cambia automaticamente. Nella notte italiana di giovedì 26 marzo 2026 alle ore 00:30, il TD Garden ospita una delle sfide più interessanti della regular season NBA: Boston Celtics-Oklahoma City Thunder. Non è solo una partita di calendario, ma un confronto diretto tra due contender con identità diverse e ambizioni dichiarate. La partita si gioca su dettagli ad altissimo livello. Il primo tema è la difesa dei Celtics su Shai Gilgeous-Alexander: limitarlo senza aprire spazi per gli altri sarà fondamentale. Il secondo è la gestione della pressione difensiva di OKC: Boston dovrà evitare di perdere fluidità nei primi due palleggi, perché il Thunder vive proprio su questo tipo di situazioni.

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Momento delle squadre — I Boston Celtics rispondono con un solido 47-24, nonostante il recente stop contro Minnesota. Producono 114.1 punti di media e concedono 107.0, dati che confermano una squadra da playoff, capace però di vivere momenti più discontinui rispetto agli avversari.Boston resta una squadra da titolo, ma con alcune variabili da gestire. Jaylen Brown (28.5 punti) è il riferimento offensivo più costante, mentre Jayson Tatum è rientrato da poco e deve ancora trovare il ritmo migliore dopo un lungo stop.

Gli Oklahoma City Thunder arrivano con il miglior record della lega (56-15) e una striscia aperta di cinque vittorie consecutive. Sono una squadra completa: 118.7 punti segnati e appena 107.5 concessi, con un sistema fluido e continuo su entrambi i lati del campo. Il Thunder è probabilmente la squadra più “completa” del momento. Shai Gilgeous-Alexander (31.6 punti di media) è il leader tecnico, ma il vero valore aggiunto è la struttura collettiva.

Probabili quintetti delle due squadre — Boston dovrebbe affidarsi a un quintetto versatile ma leggermente adattato, soprattutto nel reparto lunghi. Derrick White e Pritchard gestiranno il backcourt, mentre Brown e Tatum rappresentano le principali opzioni offensive sugli esterni. Sotto canestro, Queta sarà chiamato a reggere l’impatto fisico.

Boston Celtics: White, Pritchard, Brown, Tatum, Queta.

Oklahoma City risponde con un quintetto ormai consolidato, basato su equilibrio e pressione difensiva. Gilgeous-Alexander guiderà l’attacco, supportato da Dort e Jalen Williams sugli esterni, mentre Holmgren garantisce protezione del ferro e presenza offensiva interna.

Oklahoma City Thunder: Gilgeous-Alexander, McCain, Dort, Jalen Williams, Holmgren.

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