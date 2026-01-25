derbyderbyderby streaming Boston Celtics-Trail Blazers diretta tv live: streaming gratis NBA

Boston Celtics-Trail Blazers diretta tv live: streaming gratis NBA

Lo streaming gratis della gara di NBA Boston Celtics-Trail Blazers: la sfida in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
La notte di NBA si accende al TD Garden, dove i Boston Celtics ospitano i Portland Trail Blazers in una sfida che mette a confronto due squadre in piena corsa playoff nelle rispettive Conference. Il match si gioca nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 gennaio alle ore 02:00 italiane, con grande attesa per un confronto dal peso specifico notevole.

Hai tre possibilità per guardare Boston Celtics-Trail Blazers in streaming gratis:

Dove vedere Boston Celtics-Trail Blazers in diretta TV e streaming LIVE

La visione in diretta dell’incontro è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuando un deposito minimo di 10 euro su Sisal, Lottomatica o Goldbet, si ottiene l’accesso all’intero palinsesto NBA, con statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori. Attivando un account su Sisal, Lottomatica o Goldbet è dunque possibile seguire gratuitamente la diretta live di Celtics-Trail Blazers da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Celtics-Trail Blazers sul palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    I Boston Celtics, secondi nella Eastern Conference con un record di 28 vittorie e 16 sconfitte, arrivano a questa sfida con l’obiettivo di restare agganciati alla vetta e confermare la propria solidità casalinga. La squadra di Boston sta vivendo una stagione di alto livello, con continuità di rendimento e ambizioni dichiarate da titolo.

    Dall’altra parte ci sono i Portland Trail Blazers, noni nella Western Conference con 23 vittorie e 23 sconfitte, ancora pienamente in corsa per un posto nella postseason. Gli ospiti cercano un successo di prestigio in trasferta per migliorare la propria posizione e dare slancio alla seconda parte della stagione.

