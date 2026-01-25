Lo streaming gratis della gara di NBA Boston Celtics-Trail Blazers: la sfida in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 25 gennaio 2026 (modifica il 25 gennaio 2026 | 14:06)

La notte di NBA si accende al TD Garden, dove i Boston Celtics ospitano i Portland Trail Blazers in una sfida che mette a confronto due squadre in piena corsa playoff nelle rispettive Conference. Il match si gioca nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 gennaio alle ore 02:00 italiane, con grande attesa per un confronto dal peso specifico notevole.

Hai tre possibilità per guardare Boston Celtics-Trail Blazers in streaming gratis:

Dove vedere Boston Celtics-Trail Blazers in diretta TV e streaming LIVE — La visione in diretta dell’incontro è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuando un deposito minimo di 10 euro su Sisal, Lottomatica o Goldbet, si ottiene l’accesso all’intero palinsesto NBA, con statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori. Attivando un account su Sisal, Lottomatica o Goldbet è dunque possibile seguire gratuitamente la diretta live di Celtics-Trail Blazers da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Celtics-Trail Blazers sul palinsesto Live

Il momento delle due squadre — I Boston Celtics, secondi nella Eastern Conference con un record di 28 vittorie e 16 sconfitte, arrivano a questa sfida con l’obiettivo di restare agganciati alla vetta e confermare la propria solidità casalinga. La squadra di Boston sta vivendo una stagione di alto livello, con continuità di rendimento e ambizioni dichiarate da titolo.

Dall’altra parte ci sono i Portland Trail Blazers, noni nella Western Conference con 23 vittorie e 23 sconfitte, ancora pienamente in corsa per un posto nella postseason. Gli ospiti cercano un successo di prestigio in trasferta per migliorare la propria posizione e dare slancio alla seconda parte della stagione.