Fin qui l'inizio di stagione di Boston è stata un'altalena di emozioni. I Celtics faticano a trovare continuità di risultati, sono già cinque sconfitte all'attivo, a fronte di appena tre successi. Non se la passa meglio Washington che dopo sette giornate ne ha vinta solo una e ne ha perse sei. La sfida dunque è a tutti gli effetti uno spareggio scaccia-crisi: scopri come seguire la sfida di NBA Boston Celtics-Washington Wizards GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.