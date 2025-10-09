Boston-Chicago: dove vedere la NHL in Diretta tv e Streaming LIVE

Boston-Chicago, secondo appuntamento stagionale in NHL: info partita, probabili quintetti base, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 9 ottobre - 10:01

Secondo appuntamento stagionale della NHL. Nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 ottobre il TD Garden ospita Boston-Chicago (inizio previsto alle 01:00). Squadra di casa favorita, in virtù del successo ottenuto contro Washington; Blackhawks a caccia di riscatto contro i Bruins dopo il ko all'esordio contro i Florida Panthers.

Qui Boston Bruins — Dopo una partenza incoraggiante, i Boston Bruins tornano sul ghiaccio di casa per affrontare i Chicago Blackhawks nella seconda giornata di NHL, in una sfida dal sapore storico tra due franchigie dell’Original Six.

I Bruins hanno aperto la loro stagione nel migliore dei modi, imponendosi per 3-1 sul ghiaccio di Washington. Dopo un primo periodo bloccato, la squadra di Jim Montgomery ha preso il controllo nel secondo, trovando il vantaggio con la firma di David Pastrnak, sempre decisivo nei momenti chiave.

Nel terzo periodo i Capitals hanno provato a riaprire il match con il gol di Tom Wilson, ma Elias Lindholm, al debutto ufficiale in maglia giallonera, ha subito ristabilito le distanze in power play, mostrando l’impatto che Boston spera di ottenere da lui in questa stagione. A chiudere i conti ci ha pensato Morgan Geekie, siglando il definitivo 3-1 e regalando ai Bruins una vittoria preziosa per iniziare a cancellare le delusioni dell’anno scorso, quando la squadra era rimasta fuori dai playoff.

Qui Chicago Blackhawks — Dall’altra parte, i Chicago Blackhawks arrivano al secondo impegno stagionale dopo una sconfitta amara contro i campioni in carica, i Florida Panthers (3-2), in una serata segnata dalla cerimonia di alzata della bandiera per il titolo 2025.

Nonostante la superiorità territoriale dei Panthers, i Blackhawks hanno mostrato segnali incoraggianti. Il giovane Frank Nazar ha sbloccato la gara con freddezza, mentre nel secondo periodo il finlandese Teuvo Teravainen ha riportato momentaneamente il punteggio in parità. Chicago, però, ha pagato l’esperienza e la profondità del roster di Florida, cedendo il gol decisivo a dieci minuti dalla sirena. La squadra di Luke Richardson arriva dunque a Boston con l’obiettivo di riscattarsi subito e dare continuità al progetto di crescita, costruito intorno ai suoi giovani talenti.