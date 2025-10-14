Botafogo-Flamengo: dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE

La diretta di Botafogo-Flamengo è gratuita per tutti gli utenti registrati: l'opzione possibile è quella di aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365 , ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutto il Brasileiaro e in particolare la sfida del Nilton Santos di Rio de Janeiro direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365 e attivando il tuo conto potrai guardare gratis Botafogo-Flamengo in streaming live. Questo è l'unico modo per vedere il match in diretta.

Verso Botafogo-Flamengo, come stanno le due squadre

Il Botafogo padrone di casa è quinto in classifica e in piena bagarre per la qualificazione diretta in Libertadores, al momento distante tre punti con la quarta piazza occupata dal sorprendente Mirassol. I bianconeri hanno collazionato 12 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte e rispetto alle prime 4 in classifica segnano molto meno con 37 reti all'attivo. La squadra ha perso 2 delle ultime 3 gare e arriva dal ko 2-0 in trasferta contro l'Internacional. Il Flemango invece con un solo punto nelle ultime due gare (0-0 contro il Cruzeiro e ko 1-0 contro il Bahia) ha perso la vetta della classifica per mano del Palmeiras, ora a +3. Il bottino di 16 vinte, 7 pareggiate e 3 perse con di gran lunga la miglior difesa del campionato visti i soli 13 goal subiti al momento non bastano. Nel match del girone di andata giocato lo scorso maggio 0-0 al Maracanà.