Botafogo-Flamengo: dove vedere il match in diretta TV e streaming LIVE

Scavalcato in classifica dal Palmeirs il Flamengo rischia di perdere ulteriore contatto dalla vetta nel difficile derby di Rio contro il Botafogo. Segui la diretta streaming del match valido per la 28esima giornata di Brasileirao.
Turno infrasettimanale delicatissimo per il campionato brasiliano che sta entrando nella volata finale. Se il Palmeiras capolista sfida il Bragatino in casa il Flamengo che insegue è impegnato nel difficile derby in trasferta contro il Botafogo. Ecco la preview del match che vedrà il suo calcio d'inizio mercoledì 15 ottobre a mezzanotte.

Con Bet365 puoi seguire Botafogo-Flamengo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Botafogo-Flamengo in diretta TV e in streaming LIVE

La diretta di Botafogo-Flamengo è gratuita per tutti gli utenti registrati: l'opzione possibile è quella di aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutto il Brasileiaro e in particolare la sfida del Nilton Santos di Rio de Janeiro direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365 e attivando il tuo conto potrai guardare gratis Botafogo-Flamengo in streaming live. Questo è l'unico modo per vedere il match in diretta.

Verso Botafogo-Flamengo, come stanno le due squadre

Il Botafogo padrone di casa è quinto in classifica e in piena bagarre per la qualificazione diretta in Libertadores, al momento distante tre punti con la quarta piazza occupata dal sorprendente Mirassol. I bianconeri hanno collazionato 12 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte e rispetto alle prime 4 in classifica segnano molto meno con 37 reti all'attivo. La squadra ha perso 2 delle ultime 3 gare e arriva dal ko 2-0 in trasferta contro l'Internacional. Il Flemango invece con un solo punto nelle ultime due gare (0-0 contro il Cruzeiro e ko 1-0 contro il Bahia) ha perso la vetta della classifica per mano del Palmeiras, ora a +3. Il bottino di 16 vinte, 7 pareggiate e 3 perse con di gran lunga la miglior difesa del campionato visti i soli 13 goal subiti al momento non bastano. Nel match del girone di andata giocato lo scorso maggio 0-0 al Maracanà.

Probabili formazioni Botafogo-Flamengo

BOTAFOGO (4-2-3-1) - Leo Linck; Vitinho, Caio, Barboza, Cuiabano; Newton, Marlon; Savarino, Rodriguez, Jeffinho; Cabral. All. Davide Ancelotti.

FLAMENGO (4-4-2) - Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Niguez, De Arrascaeta, Carrascal; Plata, Samuel Lino. All. Felipe Luis.

