Botafogo-Mirassol: lo streaming gratuito del match

Botafogo-Mirassol si gioca il 2 aprile 2026 alle 00:30: sfida salvezza in Brasile. Analisi completa e probabili formazioni

Stefano Sorce 30 marzo - 20:23

Partita sporca, di quelle che pesano più per la classifica che per lo spettacolo. Botafogo e Mirassol si affrontano il 2 aprile 2026 alle ore 00:30, in uno scontro diretto nella parte bassa della Série A. Sono due squadre che devono muovere la classifica subito. Più che vincere bene, qui conta vincere e basta. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI BOTAFOGO-MIRASSOL SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il Botafogo arriva a questa partita con parecchi dubbi. L’inizio di stagione non è stato all’altezza delle aspettative e la squadra ha mostrato limiti evidenti, soprattutto nella fase difensiva. I gol subiti sono tanti e spesso arrivano in momenti in cui la partita è ancora aperta, segno di una squadra che fatica a restare compatta nei momenti chiave. Anche davanti non c’è continuità: crea, ma non sempre concretizza. Detto questo, giocare in casa può cambiare molto. In partite come questa il fattore ambientale pesa, soprattutto contro una diretta concorrente. Serve però una prestazione più ordinata rispetto alle ultime uscite, perché finora la squadra ha dato l’impressione di non avere ancora un’identità chiara.

Il Mirassol arriva in una situazione simile, ma con ancora meno certezze. I risultati sono negativi e la squadra fatica sia a costruire gioco sia a reggere quando viene messa sotto pressione. Il dato offensivo è uno dei più preoccupanti: pochi gol segnati e poca presenza negli ultimi metri. Anche dietro non c’è grande solidità. Quando la partita si alza di ritmo, il Mirassol tende a perdere equilibrio e concede occasioni evitabili. In più, fuori casa la squadra ha fatto ancora più fatica, mostrando poca capacità di gestione nei momenti delicati.

In questo contesto, la partita diventa anche una questione mentale: chi riesce a restare più lucido e a non sbagliare nei momenti chiave ha molte più possibilità di portarla a casa.

Probabili formazioni — Il Botafogo dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, con Raúl tra i pali e una difesa composta da Ponte, Bastos, Barboza e Telles. In mezzo Allan e Rodríguez, mentre sulla trequarti spazio a Martins, Montoro e Santos alle spalle di Correa.

Il Mirassol dovrebbe rispondere con un 4-3-3, con Muralha in porta, difesa con Lucas Ramon, Luiz Otávio, Thalisson e Reinaldo. A centrocampo Neto Moura, Camilo e Daniel, mentre davanti spazio a Negueba, Zé Roberto e Chico Kim.

Botafogo (4-2-3-1): Raúl; Ponte, Bastos, Barboza, Telles; Allan, Rodríguez; Martins, Montoro, Santos; Correa.

Mirassol (4-3-3): Muralha; Ramon, Otávio, Thalisson, Reinaldo; Moura, Camilo, Daniel; Negueba, Roberto, Kim.