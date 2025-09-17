Botafogo-Mirassol, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

L’atmosfera del Nilton Santos, con oltre 44mila posti a disposizione, potrebbe spingere i padroni di casa, ma gli ospiti hanno dimostrato più volte di saper reggere la pressione anche nei palcoscenici più complicati.

Stefano Sorce 17 settembre 2025 (modifica il 17 settembre 2025 | 12:44)

Il calendario della Serie A brasiliana propone un appuntamento da non perdere: Botafogo e Mirassol si sfideranno nella notte tra mercoledì e giovedì, 18 settembre alle 00:30 italiane, in un match che potrebbe rivelarsi decisivo per la zona alta della classifica.

Davide Ancelotti, allenatore del Botafogo, osserva la partita tra Botafogo e LDU Quito, valida per la Copa CONMEBOL Libertadores 2025, allo Stadio Olímpico Nilton Santos il 14 agosto 2025 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Dove vedere Botafogo-Mirassol in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Botafogo-Mirassol, in programma giovedì 18 settembre alle ore 00.30. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre — La formazione di Davide Ancelotti occupa al momento il sesto posto con 35 punti, frutto di un percorso caratterizzato da buone prestazioni alternate a qualche passaggio a vuoto. Le ultime cinque partite raccontano di due vittorie, un pareggio e due sconfitte, l’ultima delle quali contro il San Paolo (1-0). In casa, però, i numeri sono solidi: 18 gol fatti e soltanto 9 subiti, con ben 10 clean sheet stagionali che certificano la tenuta difensiva. Per ritrovare il sorriso sarà fondamentale concretizzare di più in fase offensiva, trasformando la mole di gioco in reti decisive.

Dall’altra parte, il Mirassol di Rafael Guanaes sta vivendo un’annata sorprendente. I gialloverdi si trovano al quarto posto con 38 punti, conquistati grazie a un rendimento lineare fatto di 10 vittorie, 8 pareggi e appena 3 sconfitte. Il momento è positivo: sei successi nelle ultime dieci gare e una vittoria pesante, arrivata proprio nell’ultimo turno sul campo del Gremio (0-1). Con 36 gol realizzati e 20 subiti, il Mirassol si presenta come una squadra equilibrata ma soprattutto capace di fare male anche lontano da casa, con 13 reti segnate in trasferta.

Le probabili formazioni di Botafogo-Mirassol — Il Botafogo di Davide Ancelotti scenderà in campo con un classico 4-4-2, puntando sull’equilibrio tra difesa e attacco. Tra i pali ci sarà Leo Linck, protetto dal quartetto difensivo composto da Vitinho e Marcal sulle corsie esterne, con Kaio e David Ricardo al centro. A centrocampo agiranno Newton e Freitas come perni centrali, affiancati da Danilo e Savarino sulle fasce. In avanti spazio alla coppia offensiva formata da Ramos e Jeffinho, pronti a concretizzare le azioni create dalla squadra.

Il Mirassol di Rafael Guanaes risponde con un offensivo 4-3-3. In porta ci sarà Walter, mentre la linea difensiva sarà composta da Lucas Ramon e Reinaldo sulle corsie esterne, con Joao Victor e Jemmes centrali. A centrocampo, Moura, Danielzinho e Aldo saranno incaricati di dettare il ritmo e collegare reparto difensivo e attacco. Il tridente offensivo sarà formato da Negueba, Chico e Carioca, una combinazione di velocità e creatività pensata per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.

Botafogo (4-4-2): Leo Linck, Vitinho, Kaio, David Ricardo, Marcal, Newton, Freitas, Danilo, Savarino, Ramos, Jeffinho. Allenatore: Davide Ancelotti.

Mirassol (4-3-3): Walter, Lucas Ramon, Joao Victor, Jemmes, Reinaldo, Moura, Danielzinho, Aldo, Negueba, Chico, Carioca. Allenatore: Guanaes.