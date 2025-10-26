Botafogo-Santos: streaming gratis, diretta TV e probabili formazioni

Botafogo-Santos: analisi tecnica della sfida del Brasileirao con stato di forma, tattica e probabili formazioni del match del 26 ottobre 2025. Scopri inoltre dove vederla gratis su Bet365

Stefano Sorce 26 ottobre - 00:40

Sfida dal peso specifico enorme per obiettivi molto diversi: il Botafogo, domenica 26 ottobre 2025 alle ore 20, vuole tornare tra le prime quattro, mentre il Santos lotta per non scivolare ancora più in basso in zona retrocessione. Al Nilton Santos servirà personalità: i padroni di casa spinti dal pubblico, il Peixe obbligato a reagire.

Dove vedere Botafogo-Santos in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l'apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell'incontro.

Come arrivano le due squadre — Il Botafogo si presenta a questa sfida occupando la sesta posizione con 46 punti, un bottino costruito tra alti e bassi ma comunque sufficiente per restare pienamente in corsa per un posto nelle competizioni continentali. Il successo per 2-0 sul Ceará ha rappresentato una risposta importante dopo alcune prestazioni meno brillanti e ha confermato una delle certezze della squadra: la solidità difensiva. Con soli 26 gol subiti, infatti, il Botafogo è tra le migliori retroguardie del campionato e ciò testimonia una buona organizzazione tattica e una forte concentrazione nei momenti decisivi. Il fattore campo ha inciso molto nel rendimento stagionale: al Nilton Santos la squadra è spesso riuscita a indirizzare le gare sin dai primi minuti, andando al riposo in vantaggio in un numero significativo di partite.

Il Santos vive invece un periodo critico e scenderà in campo con il peso di una classifica complicata. Con 31 punti, gli stessi del Vitória che apre la zona retrocessione, il margine di sicurezza è praticamente nullo e il rischio di essere risucchiati nella parte più pericolosa della classifica è concreto. La recente sconfitta interna contro il Vitória ha peggiorato ulteriormente il clima, soprattutto perché la squadra fatica a trovare continuità nel risultato e nella prestazione. L’assenza di Neymar continua a rappresentare un ostacolo enorme per la produzione offensiva. Senza di lui, il Santos perde imprevedibilità, qualità nell’ultimo passaggio e soluzioni individuali in grado di cambiare il volto di una partita chiusa.

Le probabili formazioni di Botafogo-Santos — Il Botafogo dovrebbe presentarsi con Léo Linck in porta, Vitinho, Marçal, David Ricardo e Cuiabano in difesa. In mezzo al campo, Newton e Allan lavoreranno per dare equilibrio e copertura, mentre la trequarti creativa formata da Santi Rodríguez, Savarino e Jeffinho proverà ad alimentare Chris Ramos, riferimento offensivo della squadra.

Il Santos risponderà con Gabriel Brazão tra i pali; linea a quattro con Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres ed Escobar. In mezzo, Willian Arão guiderà il reparto con Victor Hugo, Barreal e Rollheiser sugli esterni, pronti a rifornire la coppia offensiva Guilherme-Lautaro Díaz.

Botafogo (4-2-3-1): Léo Linck; Vitinho, Marcal, David Ricardo, Cuiabano; Newton, Allan; Santi Rodríguez, Savarino, Jeffinho; Chris Ramos. Allenatore: Ancelotti.

Santos (4-4-2): Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres, Escobar; Willian Arao, Victor Hugo, Barreal, Rollheiser; Guilherme, Lautaro Díaz. Allenatore: Vojvoda.