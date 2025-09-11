La Coppa del Brasile è entrata nel vivo. A referto sono già andate le vittorie con conseguenti qualificazioni di Corinthians e Fluminense. Nella notte invece si giocheranno gli altri due match, ovvero Cruziero-Atletico MG ma sopratutto Botafogo-Vasco, match di cui vi parleremo in questo articolo. Qui potete leggere la preview e tutte le informazioni utili per vivere al meglio il match dell'Estadio Olimpico Nilton Santos.
Coppa del Brasile
Botafogo-Vasco, Coppa del Brasile: dove vederla in diretta TV e in streaming LIVE
Dove vedere Botafogo-Vasco in diretta TV e in streaming LIVE—
Per i nottambuli e amanti del calcio sudamericano e brasiliano in particolare Botafogo-Vasco sarà visibile GRATIS IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati al sito. Oltre alle immagini in diretta potrete anche consultare statistiche di team e individuali in tempo reale. Non ci sono altre emittenti tv o piattaforme streaming che hanno i diritti per questo incontro.
Botafogo-Vasco, così all'andata—
Nel match di andata giocato a fine agosto al San Januario la gara si era aperta in maniera scoppiettante: vantaggio degli ospiti con Artur Cabral all'ottavo minuto e pareggio dei padroni di casa al 17esimo con Jair.Poi il match è diventato più tattico, più cattivo (con ben 5 ammonizioni nel solo secondo tempo) e si è arenato nell'1-1 finale, nonostante un divario di expected goals fra quello prodotto dal Vasco (2,51) e dal Botafogo (0,53). Ma i presupposti arrivati dalla gara di andata ci danno grandi aspettative per un ritorno che promette battaglia e grande equilibrio.
Le probabili formazioni di Botafogo-Vasco—
BOTAFOGO (4-2-3-1) - Neto; Vitnho, Kaio, David Ricardo, Marcal; Newton, Danilo; Rodriguez, Savarino, Jeffinho: Arthur Cabral. All.D.Ancelotti
VASCO (4-3-3) - Jardim; Rodriguez, Hugo Moura, Freitas, Piton; Barros, Jair, Coutinho; Rayan, Vegetti, Moreira. All. Fernando Diniz
