Dopo il pareggio per 1-1 nel match di andata, il discorso qualificazione è tutto apertissimo in questo derby di Rio de Janeiro. Scopriamo insieme come vedere il match in diretta live gratis.

Redazione Derby Derby Derby 11 settembre 2025 (modifica il 11 settembre 2025 | 12:00)

La Coppa del Brasile è entrata nel vivo. A referto sono già andate le vittorie con conseguenti qualificazioni di Corinthians e Fluminense. Nella notte invece si giocheranno gli altri due match, ovvero Cruziero-Atletico MG ma sopratutto Botafogo-Vasco, match di cui vi parleremo in questo articolo. Qui potete leggere la preview e tutte le informazioni utili per vivere al meglio il match dell'Estadio Olimpico Nilton Santos.

Dove vedere Botafogo-Vasco in diretta TV e in streaming LIVE — Per i nottambuli e amanti del calcio sudamericano e brasiliano in particolare Botafogo-Vasco sarà visibile GRATIS IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati al sito. Oltre alle immagini in diretta potrete anche consultare statistiche di team e individuali in tempo reale. Non ci sono altre emittenti tv o piattaforme streaming che hanno i diritti per questo incontro.

Botafogo-Vasco, così all'andata — Nel match di andata giocato a fine agosto al San Januario la gara si era aperta in maniera scoppiettante: vantaggio degli ospiti con Artur Cabral all'ottavo minuto e pareggio dei padroni di casa al 17esimo con Jair.Poi il match è diventato più tattico, più cattivo (con ben 5 ammonizioni nel solo secondo tempo) e si è arenato nell'1-1 finale, nonostante un divario di expected goals fra quello prodotto dal Vasco (2,51) e dal Botafogo (0,53). Ma i presupposti arrivati dalla gara di andata ci danno grandi aspettative per un ritorno che promette battaglia e grande equilibrio.

Le probabili formazioni di Botafogo-Vasco — BOTAFOGO (4-2-3-1) - Neto; Vitnho, Kaio, David Ricardo, Marcal; Newton, Danilo; Rodriguez, Savarino, Jeffinho: Arthur Cabral. All.D.Ancelotti

VASCO (4-3-3) - Jardim; Rodriguez, Hugo Moura, Freitas, Piton; Barros, Jair, Coutinho; Rayan, Vegetti, Moreira. All. Fernando Diniz