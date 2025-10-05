Botosani-Arad, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

La squadra di casa punta a consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica e confermare la serie positiva, mentre gli ospiti cercheranno di mettere in difficoltà i padroni di casa con una prestazione accorta e cinica.

Stefano Sorce 5 ottobre - 17:18

Il momento delle due squadre — Il Botosani continua a sorprendere. Mai nella loro storia recente la squadra era arrivata così in alto in classifica: attualmente occupa la seconda posizione, a soli due punti dalla vetta. Il collettivo guidato da Grozav ha perso solo una gara, il 4 agosto contro il Rapid Bucarest, e da allora ha collezionato una striscia positiva di 8 risultati utili consecutivi tra campionato e coppe. Numeri alla mano, i padroni di casa vantano il miglior attacco del torneo con 22 gol realizzati e, tra le mura amiche, presentano anche la terza miglior difesa, con solo 10 reti subite. In 6 partite casalinghe, il Botosani ha registrato solamente 2 pareggi, dimostrando una solidità crescente e un collettivo in grande forma, costante e determinato a mantenere alta la media punti.

Dall’altra parte, l’UTA Arad si presenta a Botosani consapevole delle difficoltà che la trasferta comporta. La squadra di Mihalcea ha sempre mostrato grande solidità soprattutto lontano da casa, subendo pochi gol e costruendo un rendimento difensivo stabile. L’attacco, però, non è dei più prolifici: finora solo 15 reti messe a segno. Nelle sfide recenti contro il Botosani, gli aradini hanno vinto in trasferta solo una volta dal 2021, con il risultato di 1-2, e la formazione di casa ha saputo imporsi nelle ultime quattro sfide interne consecutive. Tuttavia, lo stato di forma recente degli ospiti, con una sola sconfitta stagionale e sette pareggi su 11 gare, lascia presagire un match equilibrato ma dall’esito incerto.

Le probabili formazioni di Botosani-Arad — Tra i giocatori di punta del Botosani spiccano Mailat, capace di creare pericoli grazie alla sua agilità, Ongenda, equilibrato e abile nel gestire i contrasti a centrocampo, e il portiere Anestis, il cui piazzamento tra i pali garantisce sicurezza alla retroguardia. Tra i protagonisti degli ospiti, Pospelov si distingue per la forza di testa e la capacità di farsi valere di testa sugli angoli, Roman è fondamentale nelle palle inattive, mentre Costache mette in mostra agilità e rapidità negli spazi stretti, rendendo l’attacco aradino molto insidioso.

Botosani (4-2-3-1): Anestis, Ilas, Diaw, Miron, Tiganasu, Petro, David, Ongenda, Mailat, Mitrov, Dumiter. Allenatore: Grozav.

UTA Arad (4-2-3-1): Iliev, Tutu, Poulolo, Pospelov, Alomerovic, Hrezdac, van Durmen, Costache, Roman, Tzionis, Barbu. Allenatore: Mihalcea.