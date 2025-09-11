Boulogne-Laval, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Il Boulogne , attualmente 18° in graduatoria, vive un momento complicato: tre sconfitte consecutive e una sola vittoria nelle ultime cinque gare testimoniano le difficoltà della formazione guidata dalla panchina da Christophe Raymond . Nonostante le problematiche, i boulonais mantengono una certa sicurezza tra le mura amiche, dove riescono quasi sempre a trovare la via del gol. Tuttavia, la fragilità difensiva continua a compromettere i risultati, rendendo la squadra vulnerabile anche in presenza di un buon rendimento offensivo. L’ultima sfida ufficiale per i padroni di casa è stata una sconfitta per 1-0 contro il Rodez .

Il Laval, invece, occupa attualmente il 12° posto e arriva al match con una serie di quattro pareggi consecutivi. Gli ospiti si distinguono per una solida organizzazione difensiva, capace di contenere avversari più incisivi e di mantenere la rete inviolata con regolarità. I problemi maggiori per i biancorossi restano in attacco: la squadra fatica a finalizzare e raramente supera il gol a partita, soprattutto lontano dal proprio stadio. Nel precedente confronto tra le due squadre, risalente ad aprile 2022, il Laval aveva avuto la meglio con un minimo 1-0.