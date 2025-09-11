derbyderbyderby streaming Boulogne-Laval, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Boulogne-Laval, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

I padroni di casa, 18° in classifica, cercano punti preziosi per uscire dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti, 12°, puntano a confermare la loro solidità difensiva nonostante le difficoltà in attacco
Stefano Sorce

Venerdì 12 settembre, alle ore 20:00, il campo del Boulogne ospiterà un incontro chiave per la quinta giornata di Ligue 2, con i padroni di casa che sfidano il Laval. La sfida si preannuncia equilibrata e intensa, con entrambe le squadre desiderose di migliorare la propria posizione in classifica.

Dove vedere Boulogne-Laval in diretta TV e in streaming LIVE

Scopriamo dove vedere il match tra Boulogne-Laval in programma venerdì 12 settembre alle ore 20.00. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre

Il Boulogne, attualmente 18° in graduatoria, vive un momento complicato: tre sconfitte consecutive e una sola vittoria nelle ultime cinque gare testimoniano le difficoltà della formazione guidata dalla panchina da Christophe Raymond. Nonostante le problematiche, i boulonais mantengono una certa sicurezza tra le mura amiche, dove riescono quasi sempre a trovare la via del gol. Tuttavia, la fragilità difensiva continua a compromettere i risultati, rendendo la squadra vulnerabile anche in presenza di un buon rendimento offensivo. L’ultima sfida ufficiale per i padroni di casa è stata una sconfitta per 1-0 contro il Rodez.

Il Laval, invece, occupa attualmente il 12° posto e arriva al match con una serie di quattro pareggi consecutivi. Gli ospiti si distinguono per una solida organizzazione difensiva, capace di contenere avversari più incisivi e di mantenere la rete inviolata con regolarità. I problemi maggiori per i biancorossi restano in attacco: la squadra fatica a finalizzare e raramente supera il gol a partita, soprattutto lontano dal proprio stadio. Nel precedente confronto tra le due squadre, risalente ad aprile 2022, il Laval aveva avuto la meglio con un minimo 1-0.

Le probabili formazioni di Boulogne-Laval

BOULOGNE: (4-4-2): Kone, Thiam, Gourville, Pinot, Boyer, Toure, Raillot, Binet, Bultel, El Farissi, Kone. Allenatore: Raymond.

LAVAL: (4-4-2): Samassa, Vargas, Tavares, Pellenard, Sanna, Sellouki, Mandouki, Thomas, Camara, Tchokounte, Maggiotti. Allenatore: Frapolli

