Boulogne-Red Star: dove vedere la Ligue 2 in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Boulogne-Red Star, ottava giornata di Ligue 2: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 29 settembre - 13:41

Allo Stade de la Libération va in scena Boulogne-Red Star, match tra due squadre in lotta per obiettivi diversi. Padroni di casa, attualmente in zona playoff, cercano continuità per consolidare la posizione in alta classifica, mentre gli ospiti vogliono interrompere la striscia negativa e allontanarsi dalla zona retrocessione.

Qui Boulogne — La squadra di casa vive un momento complicato: con 2 vittorie e 5 sconfitte in 7 gare, occupa il 17° posto, a ridosso della zona retrocessione. Solo 5 gol segnati e 9 subiti mostrano un attacco poco prolifico e una difesa vulnerabile. La squadra deve assolutamente ritrovare punti e morale davanti ai propri tifosi.

Qui Red Star — Il Red Star è in un periodo più positivo: con 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte in 7 gare, la squadra di alto profilo mira a mantenere la 5ª posizione, a ridosso della zona playoff. Con 12 gol fatti e 7 subiti, il Red Star mostra equilibrio tra reparto offensivo e difensivo, pur con margini di miglioramento per puntare al salto in Ligue 1.

Boulogne-Red Star, probabili formazioni — BOULOGNE (5-4-1): Uriev, Thiam, Gourville, Pinot, Siliadin, Boyer, Fatar, Bultel, Binet, El Farissi, Capuano. Allenatore: Christophe Raymond.

RED STAR (3-4-1-2): Poussin, Durivaux, Lemonnier, Huard, Sylla, Hachem, Eickmayer, Cisse, Khaoui, Ikanga, Trani. Allenatore: Gregory Poirier