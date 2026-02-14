Bra-Ascoli: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Bra-Ascoli in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 14:32)

La partita tra AC Bra e Ascoli, in programma domenica 15 febbraio 2026 alle ore 14:30, si preannuncia come uno snodo fondamentale della stagione nel contesto della Serie C Girone B

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Il momento delle due squadre — L’AC Bra arriva all’appuntamento in una situazione delicata di classifica. I piemontesi occupano attualmente il 15° posto con 25 punti, frutto di 5 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte, con una differenza reti negativa di -8. Numeri che raccontano una stagione complicata, in cui la squadra fatica a trovare continuità, ma che allo stesso tempo lasciano aperto uno spiraglio per la risalita, soprattutto in questo momento decisivo del campionato.

Di tutt’altro tenore è il cammino dell’Ascoli, che si presenta a Bra con ambizioni importanti. I marchigiani sono 3° in classifica con 46 punti, grazie a 13 vittorie, 7 pareggi e appena 4 sconfitte, impreziosite da una differenza reti di +23. Un rendimento che conferma la solidità del progetto bianconero e la concreta candidatura alla promozione.

Analizzando il momento di forma, l’AC Bra sembra aver dato segnali incoraggianti nelle ultime settimane: 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque gare rappresentano un bottino discreto e alimentano la fiducia dell’ambiente. L’Ascoli, dal canto suo, continua a mantenere standard elevati, con 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, confermando una costanza che lo rende una delle squadre più temibili del girone.

Un fattore da non sottovalutare sarà il campo. Davanti al proprio pubblico, l’AC Bra ha costruito gran parte del suo bottino, con 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte nelle gare casalinghe. Un rendimento che potrebbe complicare i piani dell’Ascoli e rendere il match più equilibrato di quanto la classifica suggerisca.

A dare ulteriore pepe alla sfida c’è anche il precedente più recente: nell’ultimo scontro diretto, l’Ascoli si è imposto con un netto 4-1. Un risultato che pesa nella memoria e che potrebbe rappresentare una motivazione extra per l’AC Bra, chiamato a scendere in campo con spirito di rivalsa e grande determinazione.