Il Girone B di Serie C offre una serie di match interessanti, tra cui spicca la delicata sfida tra Bra e Carpi il prossimo venerdì 10 ottobre alle ore 20:30. Questa gara in programma mette in palio tre punti che possono risultare molto importanti per entrambe le squadre, che si ritrovano in zone di classifica molto insidiose. Da un lato il Bra è alla ricerca di punti per la salvezza, dall'altro il Carpi deve cercare di tenere il passo per restare in zona playoff. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Bra-Carpi GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Il match, in programma venerdì 10 ottobre alle ore 20:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 254 e su Now Tv.
Il momento delle due squadre—
Soltanto cinque punti in classifica per i padroni di casa neopromossi: che la Serie C sarebbe stata una dura prova per il Bra era indubbio, ora però urge un cambio di rotta per non restare nelle zone di classifica pericolose troppo a lungo. Per risalire dal diciottesimo posto però occorrerà offrire una buona prestazione con il Carpi. Gli ospiti si presentano alla sfida con 11 punti in classifica, a ridosso della zona playoff. Un vittoria potrebbe consentire loro di sognare zone più alte ed ambire a posizioni più interessanti in ottica promozione.
Le probabili formazioni di Bra-Carpi—
Bra (4-3-2-1): Renzetti, Cucciniello, Santis, Sganzerla, Morleo, Brambilla, Pautassi, Marca, Tuzza, Minaj, Sinani. Allenatore: Fabio Nisticò
Carpi (3-4-2-1): Sorzi, Rossini, Panelli, Zagnoni, Cecotti, Rosetti, Figoli, Verza, Cortesi, Casarini, Sall. Allenatore: Stefano Cassani
