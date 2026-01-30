Bra-Gubbio: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Bra-Gubbio in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 30 gennaio 2026 (modifica il 31 gennaio 2026 | 13:49)

Il prossimo match tra AC Bra e Gubbio, valido per la ventiquattresima giornata del Girone B di Serie C, si terrà sabato 31 gennaio 2026 alle 17:30.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Dove vedere Bra-Gubbio in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la Serie C.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Bra-Gubbio nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — Le due formazioni arrivano a questo incontro con obiettivi differenti: l'AC Bra, attualmente sedicesimo con 21 punti, mira a risalire la classifica per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre il Gubbio, dodicesimo con 26 punti, vuole consolidare una posizione più tranquilla. Le statistiche evidenziano le difficoltà dell'AC Bra in questa stagione, con 4 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte, mentre il Gubbio ha registrato 5 vittorie, 11 pareggi e 5 sconfitte, mostrando una solida difesa e un migliore bilancio tra gol subiti (17) e gol segnati (18).

Al "Comunale di Bra", le performance casalinghe della squadra di casa sono lievemente migliorate, con 4 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Il Gubbio, invece, ha incontrato più difficoltà in trasferta, con 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. L'ultimo incontro diretto tra le due compagini ha visto il Gubbio vincere 1-0, un risultato che potrebbe dare loro un vantaggio psicologico in vista di questo nuovo scontro.