Bra-Guidonia, settima giornata del Gruppo B di Serie C: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Tv e in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 20:35)

Non c'è tempo di rifiatare. Dopo il turno infrasettimanale la Serie C non si ferma e continua anche nel weekend. Sabato 27 settembre alle 15:00 lo Stadio Attilio Bravi ospita Bra-Guidonia (Gruppo B) due squadre protagoniste di un inizio di campionato differente.

Padroni di casa penultimi, ma solo perchè il Rimini deve scontare la penalizzazione, e ancora senza vittorie; ospiti reduci da due vittorie di fila e a caccia del tris per mantenersi saldamente nelle zone nobili della classifica.

Bra-Guidonia: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming

Un’occasione imperdibile per vivere il grande spettacolo della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati subito su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Bra-Guidonia in diretta streaming. La partita, in programma sabato 27 settembre alle ore 15:00, sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv.

Qui Bra — Il cammino del Bra in questo avvio di stagione è stato tutt’altro che semplice. La squadra piemontese si trova impantanata nei bassifondi della classifica, con soli 2 punti conquistati in sei giornate, frutto di due pareggi e quattro sconfitte. L’attacco fatica a incidere – appena 4 reti segnate – mentre la retroguardia concede troppo, con 9 gol subiti. In casa, i giallorossi non sono riusciti a sfruttare il fattore campo, raccogliendo soltanto due pari e una sconfitta. Serve una scossa immediata per invertire la rotta e non lasciare che la crisi diventi irreversibile.

Qui Guidonia — Situazione diametralmente opposta per il Guidonia, che si presenta a questo appuntamento con entusiasmo e fiducia. Gli uomini di Ciro Ginestra hanno messo insieme 10 punti nelle prime sei giornate, grazie a tre successi, un pareggio e solo due stop. La squadra laziale ha dimostrato grande compattezza, con 4 gol realizzati e 4 subiti, e soprattutto un rendimento esterno da applausi: 2 vittorie e 1 pareggio lontano da casa, senza ancora conoscere la sconfitta. Numeri che li rendono automaticamente i favoriti sulla carta in questa sfida.

Bra-Guidonia, probabili formazioni — BRA (3-5-2): Franzini; De Santis, Cannistrà, Chiesa; Cucciniello, Maressa, La Marca, Brambilla, Paulassi; Baldini, Sinani. Allenatore: Fabio Nisticò

GUIDONIA (3-5-2): Mazzi, Malomo, Cristini, Esempio, Zappella, Mastrantonio, Santoro, Tascone, Errico, Spavone, Bernardotto. Allenatore: Ciro Ginestra.