Bra-Livorno, sesta giornata del Gruppo B di Serie C: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Tv e in Streaming

Bra-Livorno, sfida valida per la sesta giornata del Gruppo B di Serie C. Il calcio d'inizio allo Stadio Attilio Bravi è fissato alle ore 20:45. Si tratta di una gara di fondamentale importanza per entrambe le compagini, appaiate (un punto di differenza) in fondo alla classifica.

Bra-Livorno: dove vedere la Serie C in Diretta Tv e in Streaming

La partita, in programma martedì 23 settembre alle ore 20:45, sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv.

Qui Bra — Il Bra arriva a questa sfida in grande difficoltà, ancora senza vittorie in campionato. La formazione guidata da Fabio Nisticò ha raccolto soltanto 2 punti nelle prime cinque giornate, frutto di due pareggi e tre sconfitte. Il rendimento offensivo non è stato all’altezza delle aspettative, con appena 4 gol realizzati, mentre la difesa ha mostrato fragilità concedendo 8 reti.

Nonostante qualche sprazzo di buona organizzazione di gioco, i giallorossi non sono riusciti a trasformare le occasioni in risultati concreti. Proprio per questo la partita contro il Livorno assume un valore speciale: può essere l’occasione giusta per sbloccarsi davanti al proprio pubblico e trovare la prima vittoria stagionale.

Qui Livorno — Non se la passa meglio il Livorno che occupa la 18ª posizione in classifica con soli 3 punti, conquistati grazie a un’unica vittoria seguita da quattro sconfitte. L’attacco è parso sterile, con appena 2 gol segnati, mentre la difesa è stata la nota dolente, avendo incassato ben 9 reti. L’ultimo ko casalingo per 3-0 contro l’Ascoli ha aumentato la pressione sull’ambiente amaranto, che cerca riscatto in trasferta. Per mister Alessandro Formisano è l'ultima chance per restare in sella agli amaranto.

Bra-Livorno, probabili formazioni — BRA (3-5-2): Franzini; De Santis, Cannistrà, Chiesa; Cucciniello, Maressa, La Marca, Brambilla, Paulassi; Baldini, Sinani. Allenatore: Fabio Nisticò

LIVORNO (3-4-2-1): Seghetti; Gentile, Monaco, Noce; Biondi, Welbeck, Hamlili, Antoni; Marchesi, Cioffi; Di Carmine. Allenatore: Alessandro Formisano