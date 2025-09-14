Bra-Torres: dove vedere la Serie C in Diretta tv e in Streaming LIVE

Qui Torres

I sardi arrivano in Piemonte con il morale altalenante: dopo l’exploit dell’esordio contro il Pontedera, sono arrivate due battute d’arresto consecutive. A complicare i piani di Michele Pazienza ci sono numerose defezioni: fuori per infortunio Mastinu, Lattanzio, Zaccagno e Stivanello, mentre Brentan non sarà della gara a causa della squalifica rimediata nell’ultima giornata. Una Torres quindi rimaneggiata, ma determinata a invertire la rotta.