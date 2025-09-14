Bra-Torres: dove vedere la Serie C in Diretta tv e in Streaming LIVE

Bra-Torres. Sfida delicata al “Bravi” dove i padroni di casa inseguono la prima vittoria stagionale contro la squadra di Pazienza reduce da due sconfitte e alle prese con tante assenze. Una partita all'insegna dell'intensità in cui entrambe le compagini andranno a caccia di risposte importanti.
Scopriamo dove vedere il match valido per la quarta giornata del Gruppo B di Serie C, Bra-Torres, in programma domenica 14 settembre alle ore 15:00.
Qui Bra—
I giallorossi si presentano al match casalingo ancora senza vittorie in questo avvio di stagione. La squadra di Fabio Nisticò cerca il riscatto davanti al proprio pubblico, ma deve fare i conti con l’assenza pesante di Giallombardo, fermato da un infortunio serio che richiederà un’operazione. Nonostante le difficoltà, il Bra vuole sfruttare l’occasione per sbloccarsi e dare una svolta al campionato.
Qui Torres—
I sardi arrivano in Piemonte con il morale altalenante: dopo l’exploit dell’esordio contro il Pontedera, sono arrivate due battute d’arresto consecutive. A complicare i piani di Michele Pazienza ci sono numerose defezioni: fuori per infortunio Mastinu, Lattanzio, Zaccagno e Stivanello, mentre Brentan non sarà della gara a causa della squalifica rimediata nell’ultima giornata. Una Torres quindi rimaneggiata, ma determinata a invertire la rotta.
Bra-Torres, probabili formazioni—
BRA (3-5-2): Franzini; De Santis, Cannistrà, Chiesa; Cucciniello, Maressa, La Marca, Brambilla, Paulassi; Baldini, Sinani. Allenatore: Fabio Nisticò
TORRES (3-4-1-2): Petriccione; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zecca, Giorico, Masala, Nunziatini; Lunghi; Bonin, Musso. Allenatore: Michele Pazienza
