Bra-Vis Pesaro: dove vedere la Serie C in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Bra-Vis Pesaro, undicesima giornata di Serie C (Girone B): info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 25 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 08:30)

Domenica pomeriggio si accendono i riflettori sul Girone B di Serie C, dove l’AC Bra ospita la Vis Pesaro in una sfida che promette scintille. Due squadre con obiettivi diversi ma una stessa necessità: fare punti. Per i giallorossi è una partita che può valere una boccata d’ossigeno, per i marchigiani un’occasione per allungare la striscia positiva e risalire la classifica. Scopri come seguire la sfida di Serie C (Girone B) Bra-Vis Pesaro GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui Bra — Periodo complesso per la formazione di Fabio Nisticò, che naviga nelle zone basse della graduatoria con soli 6 punti conquistati in 10 giornate. Il bilancio parla chiaro: 1 vittoria, 3 pareggi e 6 sconfitte, con una differenza reti di -9 (10 gol fatti, 19 subiti).

La squadra piemontese fatica a trovare equilibrio: l’attacco produce, ma la difesa continua a concedere troppo. Anche il fattore campo, finora, non ha portato i risultati sperati, all'Attilio Bravi, il Bra ha vinto una sola volta in cinque incontri (1V, 2N, 2P). Serve una scossa, e questa gara potrebbe rappresentare la svolta tanto attesa.

Qui Vis Pesaro — Dall’altra parte, la Vis Pesaro di Roberto Stellone viaggia su binari più stabili. Con 12 punti raccolti (2 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte) e una differenza reti positiva di +2 (10 gol fatti, 8 subiti), i biancorossi stanno costruendo un’identità solida e concreta.

Nelle ultime uscite la squadra ha mostrato compattezza difensiva e maggiore fiducia, raccogliendo risultati utili contro avversari di spessore. Anche lontano da casa, la Vis riesce spesso a tornare con qualcosa in tasca (1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte). L’obiettivo è chiaro: dare continuità e allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica.

Bra-Vis Pesaro, probabili formazioni — Bra (3-4-2-1): Renzetti; De Santis, Sganzerla, Cannistrà; Nesci, Brambilla, Tuzza, Pautassi; Baldini, Minaj; Di Biase. Allenatore: Fabio Nisticò

Vis Pesaro (5-4-1): Pozzi, Tavernaro, Zoia, Tonucci, Ceccacci, Nina, Vezzoni, Pucciarelli, De Paola, Nicastro, Jallow. Allenatore: Roberto Stellone

