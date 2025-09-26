L'emozioni del calcio inglese per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 26 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 15:08)

Tra le partite che andranno in scena sabato 27 settembre, c'è anche la sfida di League One tra Bradford e Blackpool. Una partita che promette gol e spettacolo oltre ad un carico di storia e tradizione che rende unica questa sfida.

Dove vedere Bradford-Blackpool in diretta TV e in streaming LIVE — Con Bet365 puoi seguire Bradford-Blackpool GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365, in modo semplice e veloce. Il servizio è fruibile senza costi per tutti gli utenti già registrati e non: è sufficiente creare un nuovo account tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo all’ampio palinsesto di partite disponibile su Bet365. Ma anche a un ricco pacchetto di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori. Ideale per analizzare ogni momento della gara.

Il momento delle due squadre — Il Bradford sta attraversando un periodo molto positivo, soprattutto dal punto di vista offensivo. Nelle ultime cinque partite, la squadra ha collezionato ben quattro vittorie, mettendo in mostra un attacco particolarmente efficace, con medie gol elevate che confermano la grande incisività sotto porta. Anche ampliando l'analisi alle ultime dieci gare, emerge una continuità nella produzione offensiva, con frequenti partite da over gol che testimoniano la costanza realizzativa del gruppo. Guardando infine a un arco più ampio di 30 incontri, le statistiche parlano chiaro: oltre a un attacco prolifico, il Bradford ha saputo abbinare anche solidità difensiva, registrando diverse porte inviolate. Tutto questo suggerisce una squadra non solo capace di spingere con forza in avanti, ma anche di mantenere il controllo del match grazie a un equilibrio ben costruito.

Il Blackpool si sta distinguendo per un approccio tattico piuttosto cauto, come mostrano le ultime cinque partite, in cui la squadra ha mantenuto una media di 1,4 gol segnati e ha evidenziato una grande solidità difensiva, concedendo pochissimo agli avversari. Analizzando un periodo più ampio, nelle ultime dieci gare si nota un leggero calo nella produzione offensiva, con un atteggiamento ancora più conservativo che privilegia il controllo del gioco rispetto alla spinta in avanti. Su una base di 30 partite, le statistiche confermano l’equilibrio del Blackpool: una media gol di 1,53 e numerose porte inviolate soprattutto in trasferta dimostrano la capacità della squadra di difendere con ordine e resistere anche sotto pressione, consolidando così la propria identità di squadra solida e difficile da affrontare.

Le probabili formazioni Bradford-Blackpool — BRADFORD (4-4-2): Walker; Pennington, Byrne, Touray; Neufville, Leigh, Power, Wright; Sarcevic, Swan, Pointon

BLACKPOOL (4-3-3): Peacock-Farrell; Coulson, Casey, Ihiekwe, Imray; Banks, Morgan, Honeyman, Bowler; Fletcher, Ennis