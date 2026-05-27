Il Bragantino arriva all’ultima notte del Gruppo H con una sensazione chiarissima: tutto è ancora nelle proprie mani, ma guai a pensare che sia già fatta. Allo stadio Cicero de Souza Marques, nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 maggio, Red Bull Bragantino ospiterà Carabobo FC in una sfida che può decidere il destino della qualificazione in Copa Sudamericana. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BRAGANTINO-CARABOBO CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA BRAGANTINO-CARABOBO SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Dove guardare Bragantino-Carabobo in diretta TV e in streaming LIVE

Il momento delle due squadre

Gli utenti registrati suavranno la possibilità di seguire la garain. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il Bragantino si presenta all’appuntamento dopo il convincente 3-0 rifilato al Vasco, una vittoria che ha restituito entusiasmo e soprattutto fiducia offensiva a una squadra capace di produrre una quantità impressionante di occasioni da gol nelle ultime settimane. Pressione alta, intensità continua e attacchi verticali: il club brasiliano sembra aver ritrovato il proprio ritmo proprio nel momento più delicato della stagione. Eppure il ricordo della gara d’andata resta ancora aperto. In Venezuela il Carabobo riuscì a sorprendere il Bragantino, dimostrando che la differenza tecnica può ridursi tantissimo quando una partita entra sul terreno nervoso e sporco delle competizioni sudamericane.

Il Carabobo arriva in Brasile con meno qualità individuale ma con un’organizzazione difensiva che potrebbe diventare fastidiosa soprattutto se il Bragantino dovesse iniziare a sentire la pressione del risultato. I venezuelani hanno creato poco in questo girone, ma sanno difendersi bassi e aspettare l’errore avversario.

Probabili formazioni

Il Bragantino dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1 offensivo e aggressivo. Davanti a Cleiton agiranno Juninho Capixaba, Alix Vinicius, Gustavo Marques e Sant Anna, mentre Gabriel Girotto ed Eric Ramires avranno il compito di controllare ritmo e possesso. Sulla trequarti spazio a Rodriguinho dietro il trio offensivo composto da Isidro Pitta, Lucas Henrique Barbosa e Henry Mosquera.

Il Carabobo dovrebbe invece schierarsi con una struttura più prudente e compatta. Bruera guiderà la difesa composta da Alexander Gonzalez, Fuentes, Aponte e Neira. In mezzo al campo Mendoza, Nuñez e Cova proveranno a schermare gli spazi centrali, mentre Ramirez, Berrios e Tortolero agiranno in fase offensiva.

Bragantino: Cleiton; Juninho Capixaba, Alix Vinicius, Gustavo Marques, Sant Anna; Gabriel Girotto, Eric Ramires; Rodriguinho; Isidro Pitta, Barbosa, Mosquera.

Carabobo: Bruera; Alexander Gonzalez, Fuentes, Aponte, Neira; Mendoza, Nuñez, Cova; Eric Ramirez, Berrios, Tortolero.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BRAGANTINO-CARABOBO CLICCA SU BET365.

IL MATCH TRA BRAGANTINO-CARABOBO SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA