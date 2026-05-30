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Momento delle due squadre

Il Bragantino occupa attualmente il quinto posto in classifica con 26 punti e arriva all'appuntamento dopo due vittorie consecutive. L'ultima, il netto 3-0 ottenuto sul campo del Vasco da Gama, ha confermato la crescita della squadra di Vagner Mancini. Isidro Pitta, Lucas Barbosa e Rodriguinho stanno garantendo qualità e gol, mentre la fase difensiva è diventata una delle più solide del campionato.

L'Internacional, invece, si presenta a questa sfida dopo la sconfitta per 2-0 contro il Vitória. I gaúchos occupano il tredicesimo posto con 21 punti e hanno bisogno di continuità per rientrare stabilmente nella corsa alle posizioni che contano. La squadra di Porto Alegre resta comunque pericolosa grazie all'esperienza di Rafael Borré e alla qualità offensiva di Carbonero e Alerrandro.

Probabili formazioni

Il Bragantino dovrebbe affidarsi al solito 4-2-3-1, con Pitta punto di riferimento offensivo supportato da Lucas Barbosa, Gustavo Neves e José Herrera. In mezzo al campo spazio a Eric Ramires e Gabriel, chiamati a garantire equilibrio e intensità.

L'Internacional dovrebbe rispondere con un 4-4-2 nel quale Carbonero e Vitinho agiranno sugli esterni per supportare la coppia offensiva formata da Borré e Alerrandro.

Bragantino (4-2-3-1): Volpi; Sant'Anna, Alix, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Eric Ramires, Gabriele; Lucas Barbosa, Gustavo Neves, José Herrera; Pitta.

Internazionale (4-4-2): Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel, Matheus Bahia; Vitinho, Bruno Henrique, Villagra, Carbonero; Borré, Alessandro.

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