Brann-Bodo Glimt in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Brann vs Bodo Glimt del 29 ottobre 2025: analisi squadre, stato di forma, statistiche, probabili formazioni e dove seguire gratis in streaming il big match di Eliteserien

Stefano Sorce 28 ottobre - 18:41

Il Brann Stadion di Bergen farà da cornice alla sfida tra Brann e Bodo Glimt, in programma mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 19:00, valida per il ventitreesimo turno di Eliteserien.

Il momento delle due squadre — La formazione di Bergen arriva a questo appuntamento con una fiducia importante, rinvigorita dal recente successo per 3 a 2 sul Rosenborg. L’attuale terza forza dell’Eliteserien ha raccolto finora 16 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, mantenendo una media di quasi due reti realizzate a partita (1.96) e una fase difensiva discreta con 1.44 gol concessi di media. Nelle ultime cinque uscite la squadra ha trovato quattro vittorie e una sola sconfitta, confermando una tendenza offensiva concreta con 2.2 gol segnati di media. La formazione di casa cercherà di sfruttare il fattore stadio e di ribaltare l’esito dell’ultimo precedente diretto.

Dall’altra parte si presenta un Bodo Glimt che continua a rappresentare uno dei riferimenti tecnici del torneo. Secondi in classifica, i gialloneri vantano 18 successi in campionato, accompagnati da tre sconfitte e quattro pareggi. Con 2.8 gol segnati a gara e appena 0.92 subiti, la squadra possiede i migliori numeri offensivi e difensivi del torneo. La vittoria per 4 a 1 contro il Molde ha confermato la capacità di colpire con continuità, nonostante nelle ultime cinque gare vi sia stata una lieve flessione, rappresentata da una sconfitta e un pareggio. La memoria dell’ultimo confronto diretto dello scorso giugno, chiuso con un netto 3 a 0 in favore del Bodo, fornisce ulteriori motivazioni in vista di questo scontro di alta classifica.

Le probabili formazioni di Brann-Bodo Glimt — Nella costruzione del proprio undici titolare, il Brann dovrebbe confermare il consueto 4-3-3 impostato da mister Alexandersson. Tra i pali spazio a Dyngeland. Davanti al portiere, la linea difensiva sarà verosimilmente composta da Roeve e Dragsnes sugli esterni, mentre Larsen e Helland presidieranno la zona centrale. In mezzo al campo Kornvig, abile negli inserimenti di testa, Remmem e Gudmundsson. Nel tridente offensivo Mathisen e Holm dovrebbero agire larghi, con Finne nel ruolo di terminale d’area.

Sul fronte opposto il Bodo, guidato dal tecnico Knutsen, non rinuncerà al proprio marchio di fabbrica rappresentato dal 4-3-3 a forte vocazione offensiva. Tra i pali Haikin funge da primo costruttore di gioco, con la difesa composta da Sjovold sulla corsia di destra, Bjorkan sul lato mancino e la coppia Bjortuft-Aalesami al centro. A centrocampo la regia rimane affidata a Berg, con lui Evjen e Fet. Nel reparto avanzato Hogh si muoverà preferibilmente nella zona centrale, mentre Auklend e Hauge, schierati ai lati, rappresentano armi letali per velocità, imprevedibilità e capacità di attaccare la profondità.

Brann (4-3-3): Dyngeland, Roeve, Larsen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Remmem, Gudmundsson, Mathisen, Holm, Finne. Allenatore: Alexandersson.

Bodo Glimt (4-3-3): Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aalesami, Bjorkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hogh, Hauge. Allenatore: Knutsen.

