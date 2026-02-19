derbyderbyderby streaming Brann-Bologna, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

EUROPA LEAGUE

Brann-Bologna, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Brann Bologna dove vedere
La sfida è in programma alle ore 18:45 di giovedì 19 febbraio al Brann Stadion in Norvegia
Filippo Montoli
Filippo Montoli

Prendono il via anche i playoff di Europa League e una delle partita in programma è Brann-Bologna. L’unica italiana che prende parte a questo turno della competizione scende in campo alle 18:45 al Brann Stadion. Per i rossoblù è importante tornare a casa almeno con il pareggio per arrivare il più tranquilli possibili alla partita casalinga di ritorno. Ecco dove vedere Brann-Bologna in diretta tv e streaming.

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative:

Guarda ora il calcio e lo sport GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

Vuoi vedere i migliori eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto della tua squadra del cuore sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Brann-Bologna, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

—  

La partita dei playoff di Europa League e in programma alle ore 18:45 sarà visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente ai canali 201 e 252 del telecomando. Per chi interessato, lo streaming della sfida è invece disponibile su Sky Go e su NOW. La telecronaca è affidata a Paolo Ciarravano e Matteo Gobbi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

streaming live
Streaming Live Gratis

Lo stato di forma delle due squadre

—  

Con il campionato norvegese fermo da fine novembre, il Brann ha potuto tenersi allenato giocando solo in Europa League e in alcune amichevoli. In queste cinque partite disputate, la squadra di Alexandersson non ha mai vinto. In questa competizione ha perso con Fenerbahce (0-4) e Sturm Graz (1-0), mentre ha pareggiato con il Midtiylland (3-3).

Anche il momento del Bologna non è dei migliori. Nel 2026 ha vinto solo tre partite delle dodici giocate. In campionato arriva dalla vittoria sul Torino per 1-2 che ha messo fine a una serie di quattro sconfitte consecutive. Gli emiliani sono anche usciti dalla Coppa Italia, perdendo ai rigori con la Lazio. L’ultima sfida europea è lo 0-3 rifilato al Maccabi Tel Aviv.

Brann-Bologna, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE- immagine 5
BOLOGNA, ITALY - DECEMBER 14: Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, consegna la palla a Santiago Castro durante la partita di Serie A contro la Juventus. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Le probabili formazioni

—  

Alexandersson deve fare a meno di parecchi giocatori. Castro, Wassberg, Opsahl, Torsvik, Guddmundsson e Magnusson sono tutti indisponibili. Situazione decisamente migliore per Italiano, il quale non potrà contare su Heggem, De Silvestri e Lykogiannis. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Knudsen, Boakye, Dragsnes; Kornvig, Sorensen, Pedersen; Mathisen, Holm, Haaland. Allenatore: Freyr Alexandersson.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumí, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Guarda ora tutti gli eventi in STREAMING GRATIS, iscriviti su Sisal

Non perderti nemmeno un minuto del tuo sport preferito su Lottomatica, clicca qui

Per accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, basta registrarsi su Goldbet

Leggi anche
Dove guardare Warriors-Celtics in diretta TV: streaming gratis e formazioni
Streaming Spurs-Suns | Diretta TV, orario e dove guardare la partita gratis

© RIPRODUZIONE RISERVATA