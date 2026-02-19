Prendono il via anche i playoff di Europa League e una delle partita in programma è Brann-Bologna. L’unica italiana che prende parte a questo turno della competizione scende in campo alle 18:45 al Brann Stadion. Per i rossoblù è importante tornare a casa almeno con il pareggio per arrivare il più tranquilli possibili alla partita casalinga di ritorno. Ecco dove vedere Brann-Bologna in diretta tv e streaming.
EUROPA LEAGUE
Brann-Bologna, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE
Brann-Bologna, dove vedere la partita in diretta tv e streaming—
La partita dei playoff di Europa League e in programma alle ore 18:45 sarà visibile in diretta tv esclusiva su SkySport, precisamente ai canali 201 e 252 del telecomando. Per chi interessato, lo streaming della sfida è invece disponibile su Sky Go e su NOW. La telecronaca è affidata a Paolo Ciarravano e Matteo Gobbi.
Lo stato di forma delle due squadre—
Con il campionato norvegese fermo da fine novembre, il Brann ha potuto tenersi allenato giocando solo in Europa League e in alcune amichevoli. In queste cinque partite disputate, la squadra di Alexandersson non ha mai vinto. In questa competizione ha perso con Fenerbahce (0-4) e Sturm Graz (1-0), mentre ha pareggiato con il Midtiylland (3-3).
Anche il momento del Bologna non è dei migliori. Nel 2026 ha vinto solo tre partite delle dodici giocate. In campionato arriva dalla vittoria sul Torino per 1-2 che ha messo fine a una serie di quattro sconfitte consecutive. Gli emiliani sono anche usciti dalla Coppa Italia, perdendo ai rigori con la Lazio. L’ultima sfida europea è lo 0-3 rifilato al Maccabi Tel Aviv.
Le probabili formazioni—
Alexandersson deve fare a meno di parecchi giocatori. Castro, Wassberg, Opsahl, Torsvik, Guddmundsson e Magnusson sono tutti indisponibili. Situazione decisamente migliore per Italiano, il quale non potrà contare su Heggem, De Silvestri e Lykogiannis. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:
BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Knudsen, Boakye, Dragsnes; Kornvig, Sorensen, Pedersen; Mathisen, Holm, Haaland. Allenatore: Freyr Alexandersson.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumí, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.
