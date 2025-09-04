Brasile-Cile, gara di qualificazione ai Mondiali 2026: info partita, probabili formazioni, diretta Tv e streaming gratis

Vincenzo Bellino Redattore 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 19:11)

L'ultima sfida in programma nella notte e valida per la 17ª giornata del Gruppo CONMEBOL di Qualificazioni ai prossimi Mondiali, è quella tra Brasile e Cile, in programma alle 02:30 al Maracanà. Carioca già qualificati, ospiti eliminati e vittime di una lunga crisi di risultati legata ad un mancato ricambio generazionale.

Dove vedere Brasile-Cile in diretta Tv e in streaming gratis — BRASILE CILE QUALIFICAZIONI MONDIALI LIVE STREAMING - Scopriamo dove vedere Brasile-Cile, il match in programma questa notte (calcio d'inizio ore 02:30) allo Stadio Maracanà di Rio de Janeiro. La gara valida per la 17ª giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Qui Brasile — La Seleção può affrontare la sfida del Maracanã con totale serenità: la qualificazione al Mondiale 2026 è già in tasca. Per Carlo Ancelotti, alla guida dal marzo scorso, queste gare servono soprattutto come laboratorio. Il tecnico italiano sta provando schemi e uomini, con l’obiettivo di trasformare una squadra piena di talento in un gruppo finalmente compatto e riconoscibile.

Qui Cile — La situazione della Roja è diametralmente opposta: fuori dai giochi con largo anticipo, ultima in classifica, senza vittorie né gol in tutto il 2025. Un quadro desolante. Il commissario tecnico Nicolás Córdova, per ora ad interim, ha iniziato a rompere con il passato, lasciando a casa simboli come Vidal e Sánchez. Il Cile sta cercando un ricambio generazionale, ma il processo appare lento e doloroso. L’impressione è quella di una nazionale in fase di transizione, priva di identità e incapace di competere con le big del continente.

Brasile-Cile, probabili formazioni — BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel, Caio Henrique; Bruno Guimaraes, Casemiro; Raphinha, Joao Pedro, Estevao; Richarlison. Allenatore: Carlo Ancelotti

CILE (4-3-3): Gillier; Hormazabal, Maripan, Kuscevic, Suazo; Osorio, Echeverria, Loyola; Tapia, Brereton Diaz, Aravena. Allenatore: Nicolas Cordova (ad interim)