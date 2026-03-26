Brasile-Francia: dove seguire l’amichevole in TV e in Streaming Gratis

Brasile-Francia: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'amichevole tra Nazionali su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 26 marzo - 15:22

Giovedì 26 marzo 2026, alle 21:00 ora italiana, il Gillette Stadium di Foxborough (Boston) farà da cornice alla super amichevole internazionale tra Brasile e Francia, una delle sfide più affascinanti del panorama mondiale in chiave preparazione al Mondiale 2026. Un test di altissimo livello tra due nazionali ricche di talento, ambizione e aspettative.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis l'amichevole tra Ancelotti e Deschamps

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Qui Brasile — Il Brasile di Carlo Ancelotti si presenta a questo appuntamento come una squadra ancora in costruzione, ma dal potenziale offensivo impressionante. Le scelte del CT hanno fatto discutere, a partire dall’assenza di Neymar, escluso per motivi tecnici, segnale di una nuova fase della Seleção.

Non mancano però le stelle: Vinicius Jr. e Raphinha rappresentano le principali armi offensive, affiancati dal rientro di Endrick e da nuove soluzioni come Igor Thiago. Una nazionale che alterna entusiasmo e sperimentazione, con l’obiettivo di trovare equilibrio in vista del grande appuntamento mondiale.

Qui Francia — Dall’altra parte, la Francia di Didier Deschamps si presenta come una macchina già rodata, solida e collaudata. I Bleus arrivano forti di un percorso di qualificazione quasi impeccabile e con un gruppo che conserva certezze importanti in ogni reparto.

Nonostante alcune assenze pesanti, il nucleo resta di altissimo livello: Maignan tra i pali, la coppia Camavinga–Tchouaméni in mezzo al campo e un reparto offensivo stellare con Mbappé, Dembélé e Griezmann a guidare le operazioni. Una squadra che dà sempre la sensazione di poter colpire in qualsiasi momento.

Brasile-Francia, probabili formazioni — Brasile (4-2-3-1): Alisson, Wesley, Léo Pereira, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Gabriel Sara, Raphinha, Endrick, Vinicius Jr., Igor Thiago. CT: Carlo Ancelotti.

Francia (4-2-3-1): Maignan, Malo Gusto, Upamecano, Konaté, Theo Hernandez, Tchouaméni, Camavinga, Dembélé, Griezmann, Mbappé, Thuram. CT: Didier Deschamps.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida amichevole tra Brasile e Francia: