Brasileirao, Botafogo-Cruzeiro: dove vedere la gara gratuitamente

Botafogo–Cruzeiro si presenta come una sfida aperta e potenzialmente spettacolare

Stefano Sorce 29 gennaio - 01:23

Il confronto tra Botafogo-Cruzeiro, in programma venerdì 30 gennaio alle 01:30, rappresenta uno dei match più interessanti del turno di Serie A brasiliana. Al Nilton Santos si affrontano due squadre che arrivano con ambizioni importanti e con identità di gioco ben definite, in una sfida che promette ritmo e situazioni offensive da entrambe le parti.

Il momento delle due squadre — Il Botafogo si presenta all’appuntamento in ottime condizioni. La vittoria per 4-2 contro il Fortaleza ha mostrato una squadra propositiva, capace di dominare il possesso e di creare occasioni con continuità. Il rendimento recente racconta una formazione solida, imbattuta da diverse gare, con una produzione offensiva costante e una buona distribuzione delle responsabilità sotto porta.

Il Cruzeiro arriva invece dopo la sconfitta esterna contro il Santos, un risultato che ha interrotto una fase piuttosto equilibrata. Nonostante il ko, la squadra resta competitiva, con numeri offensivi interessanti e una struttura di gioco che tende a mantenere il controllo del pallone. La sfida sarà ritrovare solidità difensiva contro un avversario particolarmente efficace negli ultimi metri.

Le probabili formazioni di Botafogo-Cruzeiro — Il Botafogo dovrebbe schierarsi con un 3-4-2-1. Léo Linck sarà il portiere titolare, con Araújo, Barboza e Marçal a comporre la linea difensiva. A centrocampo, Danilo e Allan agiranno in mezzo, con Vitinho e Alex Telles sulle corsie. Sulla trequarti spazio a Artur e Álvaro Montoro, a supporto di Arthur Cabral come riferimento offensivo.

Il Cruzeiro dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1. Cassio difenderà i pali, protetto da una difesa guidata da Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. In mediana, Lucas Romero e Gerson garantiranno equilibrio, mentre sulla trequarti agiranno Christian Cardoso, Matheus Pereira e Wanderson, alle spalle di Kaio Jorge.

Botafogo (3-4-2-1): Linck, Araujo, Alexander Barboza, Fernando Marcal, Vitinho, Danilo, Allan, Alex Telles, Artur, Alvaro Montoro, Arthur Cabral.

Cruzeiro (4-2-3-1): Cassio, William, Jesus, Fabrício Bruno, Kaiki, Lucas Romero, Gerson, Christian Cardoso, Matheus Pereira, Wanderson, Kaio Jorge.

