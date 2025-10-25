Brasileirao, Fluminense-Internacional: Diretta TV e streaming gratis

Guarda gratis Fluminense-Internacional su Bet365: orario, come vederla, analisi delle squadre, probabili formazioni del match del Brasileirao.

Stefano Sorce 25 ottobre - 11:18

La corsa al piazzamento internazionale entra nel vivo e al Maracanà si gioca un match che profuma di storia e rivalità. Fluminense e Internacional tornano a sfidarsi, sabato 25 ottobre 2025 alle 23:30. Guarda Fluminense–Internacional gratis in streaming live su Bet365.

Come arrivano le due squadre — Il Fluminense occupa la settima posizione in classifica e sta cercando quella continuità necessaria per rientrare con decisione nella corsa alla Libertadores. La sconfitta contro il Vasco ha messo in luce alcune difficoltà nella rifinitura offensiva, ma giocare davanti alla propria gente resta un vantaggio enorme: al Maracanã, i tricolores concedono pochissimo e controllano il ritmo delle partite con ordine e compattezza. L’assenza di alcuni giocatori importanti costringerà Zubeldia a qualche adattamento, ma la squadra conta sulla qualità e sull’esperienza di German Cano, sempre pronto a colpire anche nelle serate più chiuse. Il Fluminense ha dimostrato di saper gestire bene le fasi iniziali in casa e di avere la maturità necessaria per non disunirsi nei momenti più complessi.

L’Internacional è più indietro in classifica e la stagione resta complicata. I risultati recenti sono altalenanti e lontano da Porto Alegre la squadra concede troppo: in trasferta subisce gol quasi in ogni partita e spesso si ritrova costretta a rincorrere. L’arrivo di Ramón Díaz ha portato carattere e disciplina, ma gli infortuni e le squalifiche limitano le rotazioni in un momento delicato del campionato. Nonostante le assenze, l’Inter conserva individualità in grado di accendere il match: Borré, su tutti, resta fondamentale per aggressività e capacità di giocare tra le linee.

Le probabili formazioni di Fluminense-Internacional — Il Fluminense dovrebbe presentarsi con Fabio tra i pali, protetto da una linea difensiva composta da Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignacio e Renè. In mezzo al campo Martinelli, Hercules e Lucho Acosta avranno il compito di dare ordine e sostenere la fase offensiva, mentre Kevin Serna, Canobbio e German Cano formeranno il tridente incaricato di decidere la partita negli ultimi metri.

L’Internacional risponderà con Ivan in porta, supportato da Clayton Sampaio, Juninho, Mercado e Benitez. In regia e interdizione agiranno Luis Otavio, Thiago Maia e Bruno Gomes, mentre Carbonero, Vitinho e Borré guideranno il reparto offensivo puntando sulle transizioni veloci e sulla ricerca costante della profondità.

FLUMINENSE (4-3-3): Fabio; Xavier, Thiago Silva, Ignacio, Renè; Martinelli, Hercules, Acosta; Serna, Canobbio, German Cano. Allenatore: Zubeldia

INTERNACIONAL (4-3-3): Ivan; Sampaio, Juninho, Mercado, Benitez; Otavio, Thiago Maia, B.Gomes; Carbonero, Vitinho, Borré. Allenatore: Diaz

