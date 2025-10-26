Brasileirao, Gremio-Juventude: dove vedere la partita in streaming gratis

Gremio-Juventude: derby Gaucho che pesa sulla salvezza. Analisi completa con stato di forma, approfondimento tattico e probabili formazioni del match del 26 ottobre 2025. Scopri inoltre dove vederla gratis su Bet365

Stefano Sorce 26 ottobre - 01:13

Domenica 26 ottobre, alle ore 20,00, va in scena un derby che va oltre la rivalità regionale e che pesa tantissimo sulla zona salvezza del Brasileirao 2025. Il Gremio vuole allontanare definitivamente lo spettro della retrocessione, mentre la Juventude prova a uscire dal baratro dopo una stagione di grandi sofferenze. Guarda ora Gremio-Juventude GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Gremio-Juventude in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratis per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida del Brasileirao comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Gremio-Juventude in diretta live.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Gremio-Juventude sul palinsesto Bet365

Come arrivano le due squadre — Il Tricolor si trova in una situazione di classifica ancora incerta, con 36 punti in 29 partite che valgono la 12ª posizione, ma con un margine minimo sulle inseguitrici. La sconfitta per 4-0 contro il Bahia ha riportato qualche timore, ma la squadra sta ritrovando pezzi importanti: Tiago Volpi torna tra i pali. Arthur ha recuperato dall’infortunio e Dodi è nuovamente disponibile. In attacco ci sarà ballottaggio tra Alysson e Carlos Vinícius, mentre in difesa si va verso la conferma di Wagner Leonardo al posto di Kannemann, apparso ancora lontano dalla miglior condizione. Il sostegno dell’Arena do Grêmio resta un fattore fondamentale per una squadra che segna poco ma riesce a trovare energie extra nelle partite di prestigio.

Molto più complessa la situazione della squadra di Thiago Carpini, che con 26 punti occupa il 18º posto e vive immersa nella zona rossa. Il recente successo per 1-0 contro il Bragantino ha ridato un filo di speranza, ma i numeri restano durissimi: 11 giornate di fila in zona retrocessione, rendimento offensivo tra i peggiori del campionato e difficoltà enormi fuori casa: 11 sconfitte in 14 trasferte. Il veterano Nenè resta faro tecnico e mentale, ma servono più soluzioni in attacco: Gilberto potrebbe partire dall’inizio per dare centimetri e presenza in area. Il limite principale del Juventude resta però la paura: pochi tiri in porta, poca aggressività e una transizione difensiva che soffre ogni volta che perde palla nella propria metà campo.

Le probabili formazioni di Gremio-Juventude — Il Gremio dovrebbe affidarsi a Tiago Volpi in porta, con Gustavo Martins, Geromel, Wagner Leonardo e Reinaldo a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo agiranno Dodi e Arthur, mentre Alysson, Cristaldo e Ferreira supporteranno la prima punta Carlos Vinícius, incaricata di finalizzare il lavoro della squadra.

Il Juventude schiererà Gabriel tra i pali, con Rodrigo Soares, Zé Marcos, Danilo Boza e Alan Ruschel in difesa. A centrocampo spazio all’esperienza di Nenê, affiancato da Jadson e Mandaca per mantenere equilibrio e ripartenze rapide. Il tridente offensivo sarà formato da Erick, Gilberto e Rildo, alla ricerca del guizzo giusto per sorprendere i padroni di casa.

Gremio (4-2-3-1): Volpi; Martins, Geromel, Leonardo, Reinaldo; Dodi, Arthur; Alysson, Cristaldo, Ferreira; Vinícius. Allenatore: Mano Menezes.

Juventude (4-3-3): Gabriel; Soares, Zé Marcos, Boza, Alan Ruschel; Jadson, Mandaca, Nenè; Erick, Gilberto, Rildo. Allenatore: Thiago Carpini.

Non perdere Gremio-Juventude IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per il calcio brasiliano comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.