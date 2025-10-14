Brasileirao, Mirassol-Internacional: diretta TV e streaming LIVE gratuito

I padroni di casa sono la più grande sorpresa in positivo di questa seriea A brasiliana e col loro quarto posto stanno sognando la qualificazione alla prossima Libertadores. La squadra di Porto Alegre invece cerca punti per una salvezza tranquilla.

Il Brasileirao 2025 non ci sta solo regalando un'infuocata battaglia per il titolo fra Palmeiras e Flamengo ma anche una bagarre per la qualificazione alla prossima Copa Libertadores davveroi emozionante. Fra i match con punti pesanti in palio per le zone alte della classifica c'è Mirassol-Internacional che si gioca mercoledì 15 ottobre a mezzanotte e che esamineremo in questa preview.

Con Bet365 puoi seguire Mirassol-Internacional GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Analisi pre match di Mirassol-Internacional

Analisi pre match di Mirassol-Internacional — I gialloverdi sono accerchiati dai colossi del calcio carioca a al momento sono quarti in classifica cosa che gli garantirebbe di staccare il ticket diretto per la prossima Libertadores. La squadra rivelazione di questo 2025 ha un ruolino di marcia di 12 vittorie, 10 pareggi e solo 5 sconfitte con 44 goal fatti e 29 subiti e arriva dalla vittoria interna per 2-1 sul Fluminense. Al Maria de Campos arriva invece l'Internacional, nobile decaduta che ora deve guardarsi le spalle per non essere risucchiata nella lotta per non retrocedere. I rossi di Porto Alegre infatti, nonostante il preziosissimo 2-0 al Botafogo hanno solo 7 punti di vantaggio sulla quartultima e quindi non possono ancora vivere sonni tranquilli. Nel match del girone di andata giocato lo scorso marzo fu pareggio per 1-1 ma attenzione che oggi la storia è cambiata, visto che il Mirassol non perde in casa addirittura da 13 match ufficiali.

Probabili formazioni Mirassol-Internacional — MIRASSOL (4-3-3) - Walter; Borges, Victor, Jemmes, Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura, Gabriel; Guilherme, Renato, Alesson. All. Rafael Guanaes

INTERNACIONAL (4-4-2) - Anthoni, Aguirre, Vitao, Mercado, Juninho; Bernabei, Bruno Henrique, Tiago Maia, Alan Patrick; Vitinho, Carbonero. All. Ramon Diaz