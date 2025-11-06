Brasileirao, Palmeiras-Santos: come vederla gratis in streaming live

Qui Palmeiras

Il Palmeiras di Abel Ferreira conferma il suo dominio in campionato, con 20 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte finora. I numeri parlano chiaro: 1,8 gol segnati e 0,9 subiti in media per gara, segno di una squadra equilibrata e solida in ogni reparto. Nell’ultima uscita, il “Verdão” ha battuto 2-0 la Juventude in trasferta, consolidando il primato e la fiducia in vista di questo derby. In casa, il Palmeiras è praticamente imbattibile: 10 vittorie consecutive all’Allianz Parque e nessuna sconfitta nel primo tempo da oltre 13 gare. Lo stadio si è trasformato in una vera fortezza, dove la squadra impone ritmo e pressing dal primo minuto. Nelle ultime cinque partite complessive, i paulisti hanno ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Ferreira dovrà però fare i conti con alcune assenze pesanti: Paulinho e Lucas Evangelista sono indisponibili, Anibal Moreno è squalificato, mentre restano in dubbio Raphael Veiga e Weverton. Nonostante ciò, la rosa ampia garantisce alternative di livello. Possibili protagonisti: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gomez, Murilo, Piquerez, Andreas Pereira, Allan, Mauricio, Flaco Lopez e Vitor Roque.