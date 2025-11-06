Brasileirao, Palmeiras-Santos: come vederla gratis in streaming live

La Serie A brasiliana regala uno dei suoi derby più sentiti con la sfida tra Palmeiras e Santos, in programma venerdì 7 novembre 2025 alle 01:30 (ora italiana) all’Allianz Parque di San Paolo.Guarda Palmeiras-Santos GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
Il momento delle due squadre
Qui Palmeiras—
Il Palmeiras di Abel Ferreira conferma il suo dominio in campionato, con 20 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte finora. I numeri parlano chiaro: 1,8 gol segnati e 0,9 subiti in media per gara, segno di una squadra equilibrata e solida in ogni reparto. Nell’ultima uscita, il “Verdão” ha battuto 2-0 la Juventude in trasferta, consolidando il primato e la fiducia in vista di questo derby. In casa, il Palmeiras è praticamente imbattibile: 10 vittorie consecutive all’Allianz Parque e nessuna sconfitta nel primo tempo da oltre 13 gare. Lo stadio si è trasformato in una vera fortezza, dove la squadra impone ritmo e pressing dal primo minuto. Nelle ultime cinque partite complessive, i paulisti hanno ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Ferreira dovrà però fare i conti con alcune assenze pesanti: Paulinho e Lucas Evangelista sono indisponibili, Anibal Moreno è squalificato, mentre restano in dubbio Raphael Veiga e Weverton. Nonostante ciò, la rosa ampia garantisce alternative di livello. Possibili protagonisti: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gomez, Murilo, Piquerez, Andreas Pereira, Allan, Mauricio, Flaco Lopez e Vitor Roque.
Qui Santos—
Il Santos, allenato da Juan Pablo Vojvoda, vive una stagione complicata. Attualmente sedicesimo in classifica, con 8 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte, lotta per tenersi fuori dalla zona retrocessione. La squadra segna poco (1,0 gol di media a partita) e subisce troppo (1,4), segno di una fragilità strutturale. L’ultimo risultato, un 1-1 contro il Fortaleza, ha allungato la serie senza vittorie, confermando le difficoltà sia difensive che offensive. Nelle ultime cinque gare, il Santos ha raccolto una sola vittoria e due pareggi, con una media di 1,2 gol segnati e 1,6 subiti. Lontano da casa, il rendimento peggiora: tre sconfitte consecutive nel primo tempo e nessun successo nelle ultime trasferte. Assenze anche per Vojvoda: Mayke è infortunato, Luan Peres squalificato. Il tecnico argentino potrà comunque contare su un undici competitivo con Gabriel Brazão in porta, Igor Vinícius, Alexis Duarte, Adonis Frías ed Escobar in difesa; Joao Schimdt, Zé Rafael e Victor Hugo a centrocampo; Rollheiser, Barreal e Lautaro Díaz nel tridente offensivo.
Le probabili formazioni di Palmeiras-Santos—
Palmeiras (4-2-3-1): Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Martinez, Allan; Andreas Pereira, Mauricio, Flaco López; Vitor Roque. Allenatore: Abel Ferreira.
Santos (4-3-3): Gabriel Brazao; Igor Vinícius, Alexis Duarte, Adonis Frías, Escobar; Joao Schimdt, Zé Rafael, Victor Hugo; Rollheiser, Barreal, Lautaro Díaz. Allenatore: Juan Pablo Vojvoda.
