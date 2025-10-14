Brasileirao, Sport Recife-Ceara: diretta TV e streaming LIVE gratuito

Undici giornate alla fine del campionato e tutte (o quasi) le squadre sono ancora in corsa per i rispettivi obiettivi stagionali. Sport Recife-Ceara è un match dai punti pesanti sia in chiave salvezza che in chiave Copa Sudamericana. Analizziamo il match che è in programma il 15 ottobre a mezzanotte.

Qui Sport Recife, Qui Ceara

I padroni di casa sono tristemente fanalino di coda con soli 16 punti conquistati, frutto di sole 2 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte. I rossoneri sono a -12 dal Santoso quintultimo e con 20 goal segnati hanno l'attacco meno prolifico del campionato. Il Recife non vince da 5 turni e nell'ultima giornata ha perso 3-1 in casa dell'Atletico MG. Stagione decisamente diversa invece per il Ceara che con 34 punti (9 vinte, 7 pareggiate e 10 perse) è decimo in classifica e al momento qualificato per la Copa Sudamericana. Con soli 26 goal segnati e 24 subiti i bianconeri sono una delle formazioni più under del campionato ma nell'ultima uscita la squadra ha dilagato 3-0 in casa contro il Santos. A luglio lo scontro dirett più recente nei quarti della Copa do Nordeste con vittoria ai rigori per il Ceara in trasferta.