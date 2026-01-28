Brasileirao, Vitoria-Remo: Streaming live e Diretta Tv

La partita tra Vitoria e Remo è in programma mercoledì 28 gennaio 2026, con calcio d’inizio fissato alle ore 23:00, presso lo stadio Barradão di Salvador. L’incontro è valido per il campionato brasiliano di Serie A

Stefano Sorce 28 gennaio - 01:34

Il Brasileirão 2026 si apre anche a Salvador, dove mercoledì 28 gennaio alle ore 23:00 il Barradão farà da cornice alla sfida tra Vitoria-Remo. Un confronto che mette di fronte una squadra chiamata a ritrovare certezze e una neopromossa carica di entusiasmo, tornata nella massima serie dopo oltre trent’anni di assenza.

Vuoi vedere Vitoria-Remo in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Vitoria-Remosarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Vitoria-Remo in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Vitoria-Remo in streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Vitoria arriva all’esordio in Serie A con sensazioni contrastanti. Da un lato pesa un avvio di stagione poco brillante nei tornei regionali, con difficoltà nel creare gioco e nel dare continuità ai risultati. Dall’altro, resta la consapevolezza di saper soffrire e colpire nei momenti chiave, come dimostrato dal successo per 1-0 contro il São Paulo, deciso dalla rete di Gabriel Baralhas. La squadra di Salvador tende spesso a partite bloccate, soprattutto nei primi tempi, con un approccio prudente e una fase offensiva che fatica a decollare. Il Barradão, però, può diventare un’arma a doppio taglio: spinta emotiva importante, ma anche pressione per un gruppo che deve ancora trovare fluidità e sicurezza.

L’umore è decisamente diverso in casa Remo. La formazione del Pará si presenta a Salvador con grande entusiasmo, forte di una serie di risultati positivi e di una fiducia crescente. Le recenti vittorie, spesso maturate in rimonta, raccontano una squadra resiliente, capace di alzare il ritmo nella ripresa e di non uscire mai mentalmente dalla partita. Dal punto di vista statistico, il Remo mostra una chiara tendenza a crescere nel secondo tempo, trovando con regolarità la via del gol dopo l’intervallo. L’adattamento alla Serie A resta la grande incognita, ma l’assenza di pressioni e l’entusiasmo della neopromossa potrebbero rivelarsi fattori determinanti in questa fase iniziale del campionato.

Le probabili formazioni di Vitoria-Remo — Il Vitoria dovrebbe presentarsi con un 5-3-2, puntando su una struttura difensiva solida e su transizioni rapide. Gabriel Vasconcelos sarà il portiere titolare, protetto da una linea a cinque guidata centralmente da Camutanga e Riccieli. A centrocampo, equilibrio e qualità passeranno dai piedi di Caique, Aitor Cantalapiedra e Gabriel Baralhas, mentre in attacco la coppia Erick–Renato Kayzer avrà il compito di concretizzare le poche occasioni create.

Il Remo, invece, dovrebbe optare per un 4-3-3 più propositivo. Marcelo Rangel tra i pali, difesa compatta con William Klaus leader centrale e un centrocampo che combina fisicità ed esperienza grazie a Zé Ricardo e Tachtsidis. In avanti, velocità e profondità sugli esterni con Jaderson e Alef Manga, mentre João Pedro Silva agirà da riferimento centrale.

Vitória (5-3-2) :Gabriel; Nathan Mendes, Riccieli, Camutanga, Edu, Ramon; Caique, Aitor Cantalapiedra, Gabriel Baralhas; Erick, Renato Kayzer.

Remo (4-3-3): Rangel; Lucas, William Klaus, Léo, Sávio; Giovanni Pavani, Zé Ricardo, Panagiotis Tachtsidis; Jaderson, João Pedro Silva, Alef Manga.

Vuoi vedere Vitoria-Remo in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Vitoria-Remo sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA