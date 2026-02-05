Breda-Excelsior streaming: diretta e probabili formazioni di Eredivisie

NAC Breda ed Excelsior si affrontano in uno scontro diretto fondamentale per la parte bassa della classifica di Eredivisie

Venerdì 6 febbraio 2026, con calcio d’inizio alle 20:00, il Rat Verlegh Stadion ospita una sfida delicatissima in chiave salvezza di Eredivisie tra NAC Breda-Excelsior. Due squadre accomunate da un lungo digiuno di vittorie, ma con sensazioni diverse: i padroni di casa cercano disperatamente punti per uscire dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti vogliono evitare di essere risucchiati nella lotta per non scendere.

Il momento delle due squadre — Il NAC Breda arriva a questo appuntamento con una classifica preoccupante, ma anche con segnali incoraggianti sul piano delle prestazioni. La vittoria manca da novembre, è vero, ma nelle ultime settimane la squadra ha mostrato una capacità di reazione che non si vedeva da tempo. Le rimonte contro NEC e Twente, così come la prestazione positiva sul campo del PSV, raccontano di un gruppo che non si arrende e che ha ritrovato fiducia nella fase offensiva. Il problema resta la tenuta difensiva: otto gol subiti nelle ultime tre gare sono un campanello d’allarme evidente. Tuttavia, l’aumento della produzione offensiva – dopo un lungo periodo di sterilità – lascia aperta la speranza di potersela giocare fino in fondo. Davanti al proprio pubblico, il NAC sa di non potersi più permettere passi falsi: vincere significherebbe riaprire completamente la corsa salvezza.

L’Excelsior vive una fase particolare della stagione. Il 2026 si è aperto senza vittorie, ma anche senza sconfitte pesanti dopo il prevedibile tracollo contro il PSV. I pareggi contro avversari del calibro di Ajax, AZ e Twente hanno dato solidità mentale a una squadra che, pur non brillando, ha imparato a restare in partita. La classifica resta relativamente tranquilla, ma il margine sulla zona calda non è tale da consentire rilassamenti. L’Excelsior ha mostrato una buona organizzazione, soprattutto nelle trasferte difficili, ma deve ritrovare quella cattiveria sotto porta che aveva caratterizzato la fine del 2025. A Breda l’obiettivo è chiaro: muovere la classifica e mantenere le distanze dalle inseguitrici.

Le probabili formazioni di Breda-Excelsior — In casa NAC Breda, Carl Hoefkens dovrebbe confermare una linea difensiva a cinque davanti a Bielica, con Greiml e Odoi centrali e Valerius e Lucassen chiamati a garantire equilibrio sulle corsie. In mezzo al campo, esperienza e ordine affidati a Holtby, affiancato da Balard e Sowah, mentre in avanti il peso offensivo ricadrà su Soumano e Brym, protagonisti recenti con gol e assist.

L’Excelsior di Ruben den Uil dovrebbe rispondere con un assetto più fluido. Van Gassel tra i pali, difesa compatta con Widell e Meissen centrali, mentre a centrocampo Hartjes e Yegoian avranno il compito di schermare e rilanciare. Sulla trequarti spazio alla qualità di Naujoks, supportato da Fernandes e De Regt, con Bergraaf riferimento offensivo.

NAC Breda (5-3-2): Bielica; Valerius, Greiml, Odoi, Hillen, Lucassen; Balard, Holtby, Sowah; Brym, Soumano.

SBV Excelsior (4-2-3-1): Van Gassel; Bronkhorst, Widell, Meissen, Zagre; Yegoian, Hartjes; Fernandes, Naujoks, De Regt; Bergraaf.

