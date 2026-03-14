Brema-Mainz: streaming gratis e probabili formazioni del match

Werder Brema-Mainz si gioca domenica 15 marzo 2026 alle ore 15:30 al WeserStadion per la 26ª giornata di Bundesliga

Stefano Sorce 14 marzo - 15:52

Alla wohninvest WESERSTADION va in scena uno scontro diretto delicato della 26ª giornata di Bundesliga: Werder Brema-Mainz si affrontano domenica 15 marzo 2026 alle ore 15:30 in una partita che potrebbe avere un peso importante nella corsa alla salvezza.

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Dove vedere Werder Brema-Mainzin diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, che detiene i diritti della Bundesliga in Italia. La gara sarà disponibile anche in streaming su NOW e tramite l’app Sky Go per gli abbonati.

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Il momento delle due squadre — Il Werder Brema arriva alla sfida con entusiasmo dopo due vittorie consecutive che hanno cambiato il clima attorno alla squadra. I biancoverdi hanno prima superato l’Heidenheim per 2-0 e poi ottenuto un netto 4-1 sul campo dell’Union Berlino, risultati che hanno permesso alla formazione guidata da Daniel Thioune di allontanarsi momentaneamente dalla zona più pericolosa della classifica. La squadra occupa attualmente il 13° posto con 25 punti e vuole dare continuità al momento positivo per aumentare il margine sulle ultime posizioni. Il tecnico ha sottolineato l’importanza di aver trovato maggiore equilibrio tattico nelle ultime settimane, grazie a una migliore collocazione dei giocatori nei ruoli più adatti alle loro caratteristiche.

Il Mainz, invece, si trova poco dietro in classifica con 24 punti al 15° posto e arriva alla partita dopo tre pareggi consecutivi contro Amburgo, Bayer Leverkusen e Stoccarda. Risultati che dimostrano la capacità della squadra di restare competitiva anche contro avversari di livello, ma che non hanno permesso di compiere un vero salto in classifica. Tra le note positive per gli ospiti c’è il ritorno al gol del sudcoreano Jae-Sung Lee, che ha ritrovato la rete nell’ultima giornata dopo un lungo digiuno iniziato a metà dicembre.

Probabili formazioni di Werder Brema-Mainz — Il Werder Brema dovrebbe schierarsi con il 4-5-1. In porta spazio a Backhaus, con la linea difensiva composta da Sugawara, Stark, Friedl e Deman. A centrocampo agiranno Grull, Stage, Lynen, Puertas e Schmid, mentre in attacco il riferimento offensivo sarà Topp.

Il Mainz dovrebbe invece presentarsi con un 3-5-2. Tra i pali Batz, con da Costa, Posch e Kohr a comporre la difesa a tre. A centrocampo spazio a Widmer, Nebel, Sano, Lee e Mwene, mentre in attacco la coppia dovrebbe essere formata da Becker e Tietz.

Werder Brema (4-5-1): Backhaus; Sugawara, Stark, Friedl, Deman; Grull, Stage, Lynen, Puertas, Schmid; Topp.

Mainz (3-5-2): Batz; da Costa, Posch, Kohr; Widmer, Nebel, Sano, Lee, Mwene; Becker, Tietz.

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