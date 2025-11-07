Brema-Wolfsburg in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Werder Brema e Wolfsburg aprono la 10ª giornata di Bundesliga. I padroni di casa vengono da quattro risultati utili e puntano all’Europa, mentre i Lupi cercano di reagire dopo quattro sconfitte in cinque gare. Scopri dove vederla gratis

La decima giornata di Bundesliga si apre con l’anticipo del venerdì sera tra Werder Brema e Wolfsburg, in programma alle 20:30 al Wohninvest Weserstadion. Una sfida che potrebbe rivelarsi cruciale per le ambizioni europee dei padroni di casa e per la ripresa dei Lupi, reduci da un periodo piuttosto complicato. Guarda ora Brema-Wolfsburg GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Come arrivano le due squadre — Il Werder Brema arriva a questa partita in uno stato di forma positivo: quattro risultati utili consecutivi (due vittorie e due pareggi) e una sola sconfitta nelle ultime cinque uscite, peraltro contro il Bayern Monaco, un passo falso più che comprensibile. Il rendimento casalingo rappresenta un punto di forza, con due successi di fila al Weserstadion che hanno rilanciato la squadra in classifica. L’obiettivo è continuare su questa strada per avvicinarsi alla zona Europa, distante pochi punti.

Situazione diversa per il Wolfsburg, che nelle ultime settimane ha faticato parecchio. I biancoverdi hanno rimediato quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, riuscendo a vincere solo sul campo dell’Amburgo. Ancora più preoccupante il dato offensivo: in tre di queste gare non sono riusciti a segnare. Tuttavia, lontano dalla Volkswagen Arena, i Lupi hanno mostrato una discreta capacità di reazione, con tre vittorie nelle ultime cinque trasferte.

Le probabili formazioni di Brema-Wolfsburg — Il Werder Brema di Ole Steffen dovrebbe presentarsi con il consueto 4-2-3-1, un modulo che sta garantendo equilibrio e solidità nelle ultime settimane. Tra i pali ci sarà Backhaus. In difesa, il quartetto sarà composto da Sugawara a destra e Friedl a sinistra, mentre la coppia centrale sarà formata da Pieper e Coulibaly. A centrocampo, la linea mediana sarà occupata da Stage, molto bravo negli inserimenti di testa, e Lynen, una coppia che unisce fisicità e capacità di costruzione del gioco. Sulla trequarti spazio alla fantasia: Schmid agirà centralmente dietro la punta, con Grull e Mbangula larghi sulle fasce, pronti a creare superiorità numerica e servire palloni a Victor Boniface, riferimento offensivo del Werder.

Il Wolfsburg di Simonis risponderà anch’esso con un 4-2-3-1, cercando compattezza e rapidità nelle ripartenze. In porta sarà confermato Grabara, mentre la difesa vedrà Kumbedi e Zehnter sulle corsie laterali, con la coppia centrale formata da Jenz e Koulierakis. In mediana ci sarà l’esperienza di Maximilian Arnold, capitano e cervello della squadra, affiancato dal dinamico Vinicius, incaricato di spezzare il gioco avversario e dare equilibrio. Davanti, la linea dei trequartisti sarà composta da Daghim a destra, Wimmer a sinistra e Eriksen al centro, con libertà di movimento per creare spazi e dialogare con la punta Amoura, che sfrutterà la sua velocità per attaccare la profondità e mettere in difficoltà la difesa del Werder.

WERDER BREMA (4-2-3-1): Backhaus; Sugawara, Pieper, Coulibaly, Friedl; Stage, Lynen; Grüll, Schmid, Mbangula; Boniface. Allenatore: Steffen.

WOLFSBURG (4-2-3-1): Grabara; Kumbedi, Jenz, Koulierakis, Zehnter; Arnold, Vinicius; Daghim, Eriksen, Wimmer; Amoura. Allenatore: Simonis.

