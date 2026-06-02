Dove vedere Brescia-Ascoli in diretta tv e streaming gratis

Dopo una lunghissima stagione siamo giunti all'ultimo atto della Serie C. Il terzo campionato italiano, dopo i playoff, vede sfidarsi in finale il Brescia e l'Ascoli in uno scontro andata e ritorno. Chi avrà la meglio, guadagnerà il pass per la serie cadetta. La partita è in programma il 2 giugno alle 21:00. Per scoprire come non perdere neanche un minuto di questa sfida avvincente, continua a leggere l'articolo.

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Il momento delle due squadre

Dopo le semifinali spettacolari contro la Salernitana, la squadra di Corini si presenta alla finale playoff con il sogno di vincere e ritornare in Serie B. L'ambizione, però, la conoscono tutti: ritornare in massima serie, che manca davvero da tantissimo tempo. Dall'altro lato ci sarà l'Ascoli di Tomei, che è riuscito nell'impresa di eliminare il Catania. Questo risultato è particolarmente importante e convincente in vista del prossimo impegno. La squadra siciliana, infatti, era tra le principali candidate per la vittoria finale, dopo una stagione disputata egregiamente. Tra l'altro, la formazione di Toscano aveva anche vinto 2-1 nel match di ritorno. Tutto ciò, però, non è bastato per far fuori l'Ascoli, che si prepara al suo appuntamento con la storia.

Le probabili formazioni di Brescia-Ascoli

Il Brescia scende in campo con il 3-4-1-2, modulo con Lamesta che agirà da numero dieci alle spalle di Marras e Crespi. L'Ascoli risponde con un modulo altrettanto offensivo e dinamico: un 4-2-3-1 architettato da Tomei con un tridente a coadiuvare l'unica punta, che sarà per l'occasione Chakr.

Brescia (3-4-1-2): Gori; Balestrero, Silvestri, Rizzo; Armati, Mercati, Mallamo, De Maria; Lamesta; Marras, Crespi. All. Corini.

Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Milanese, Damiani; Del Sole, Rizzo Pinna, D'Uffizi; Chakr. All. Tomei.

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