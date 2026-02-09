Brescia-Bologna Streaming e Diretta Tv: dove vedere la LBA LIVE

Brescia-Bologna: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della LBA su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 9 febbraio - 08:10

Sfida di altissima classifica in Serie A: la Germani Brescia capolista ospita la Virtus Segafredo Bologna in un match che profuma di playoff anticipati. Palla a due alle 20:00, con due squadre costruite per arrivare fino in fondo e con numeri da vertice su entrambi i lati del campo.

Brescia parte con il vantaggio del fattore campo (fin qui quasi perfetta in casa) e con grande fiducia dopo l’ultimo colpo esterno. La Virtus però resta una delle squadre più profonde e continue del campionato, molto solida in trasferta e storicamente avanti negli scontri diretti recenti.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di LBA:

Qui Brescia — Brescia arriva nel miglior momento della stagione. La vittoria sul campo dell’Olimpia Milano ha dato ulteriore spinta a un gruppo già molto continuo. Attacco produttivo (oltre 88 punti di media nelle ultime gare) e fiducia alta nei finali punto a punto.

Qui Bologna — La Virtus arriva da uno stop casalingo contro Trento, ma il rendimento esterno resta eccellente. Squadra più difensiva rispetto a Brescia, con medie punti totali più basse e buon controllo del ritmo. Lontano da casa ha vinto 9 delle ultime 10 trasferte e coperto spesso lo spread.

