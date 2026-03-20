Lo streaming gratis della gara di campionato Brescia-Ospitaletto: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 09:06)

In Serie C Girone A va in scena una sfida tra una squadra in vetta e una alla ricerca di punti salvezza: Brescia-Ospitaletto, sabato 21 marzo alle ore 14:30. Il Brescia è secondo a 58 punti, mentre l’Ospitaletto occupa la quattordicesima posizione con 37 punti, e cerca di accorciare le distanze dalla zona più tranquilla della classifica.

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Il momento delle due squadre — Il Brescia, guidato da Aimo Diana, schiera un 3-4-2-1 offensivo e dinamico. Cazzadori e Molfetta agiranno dietro l’unica punta Spagnoli, cercando di creare varchi nella difesa avversaria. Con 58 punti, l’obiettivo dei lombardi è consolidare la seconda posizione e avvicinarsi ulteriormente alla vetta.

L’Ospitaletto, allenato da Andrea Quaresmini, risponde con un 4-4-2 più prudente, puntando su ordine e copertura difensiva. Bertoli e Gobbi saranno i riferimenti offensivi, supportati da un centrocampo compatto con Ievoli e Panatti. A quota 37 punti, i romagnoli cercano punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Le probabili formazioni di Brescia-Ospitaletto — Difesa a tre per i padroni di casa che si affidano ad un unico terminale centrale supportato da due mezze punte. Ospiti che invece si dispongono con una compatta difesa a quattro e un tandem offensivo per cercare maggior dialogo a ridosso dell'area avversaria.

Brescia (3-4-2-1): Gori, Rizzo, Pasini, Sorensen, Di Maria, Mercati, Zennaro, Armati, Cazzadori, Molfetta, Spagnoli. Allenatore: Aimo Diana

Ospitaletto (4-4-2): Sonzogni, Regazzetti, Sina, Nessi, Possenti, Gualandris, Panatti, Ievoli, Messaggi, Bertoli, Gobbi. Allenatore: Andrea Quaresmini