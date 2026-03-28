Dove vedere Brescia-Reggiana in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Brescia-Reggiana: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 19:01)

La Lega Basket Serie A torna protagonista nel weekend con una sfida di grande interesse tra Brescia e Reggiana. Il match, in programma domenica 29 marzo alle ore 19:00, si giocherà al PalaBigi e rappresenta uno degli incroci più affascinanti di giornata, soprattutto in ottica playoff. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI BRESCIA-REGGIANA SU BET365

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Il momento delle due squadre — Brescia si presenta a questo appuntamento con una posizione di classifica di assoluto prestigio. La squadra lombarda occupa infatti il secondo posto, alle spalle della Virtus Bologna, e continua a dimostrarsi una delle realtà più solide del campionato. Nelle ultime cinque partite il rendimento è stato positivo, con tre vittorie conquistate, tra cui le ultime due consecutive contro Cremona e Trento. Un trend che conferma la continuità della squadra, capace di restare stabilmente nelle zone alte della classifica e di candidarsi come una delle protagoniste della post-season.

Dall’altra parte, la Reggiana arriva a questa sfida con un entusiasmo alle stelle. Attualmente settima, la squadra emiliana è ancora pienamente in corsa per un posto nei playoff, ma deve guardarsi alle spalle dalla concorrenza di Trento, Varese e Udine. Il momento di forma, però, è semplicemente straordinario: cinque vittorie consecutive nelle ultime cinque partite, un filotto che nessun’altra squadra in LBA può vantare attualmente. Una striscia che ha rilanciato le ambizioni della Reggiana, rendendola una delle squadre più temibili del momento, anche contro avversarie meglio posizionate in classifica come Brescia.

I probabili quintetti di Brescia-Reggiana — Brescia: Rivers, Ndour, Bilan, Della Valle, Ivanovic

Reggiana: Woldetensae, Severini, Williams, Brown, Caupain.