derbyderbyderby streaming Brescia-Renate streaming gratis: dove vedere la Serie C in diretta tv live

La diretta streaming

Brescia-Renate streaming gratis: dove vedere la Serie C in diretta tv live

Atalanta U23-Casarano, dove vedere la partita in diretta TV e streaming LIVE
Lo streaming gratis della gara di campionato Brescia-Renate: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

Il Girone A di Serie C propone una sfida di grande interesse allo Stadio Mario Rigamonti di Brescia, dove Brescia e Renate si affrontano sabato 24 gennaio alle ore 14:30. Un match dal sapore playoff, tra due squadre ambiziose che puntano a confermarsi nelle zone alte della classifica in una fase delicata della stagione.

Hai tre possibilità per guardare Brescia-Renate in streaming gratis:

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI BRESCIA-RENATE SU SISAL

GUARDA ORA LO STREAMING GRATIS DI BRESCIA-RENATE SU LOTTOMATICA

VUOI VEDERE LA DIRETTA STREAMING GRATIS DI BRESCIA-RENATE SU GOLDBET? CLICCA QUI

Dove vedere Brescia-Renate in diretta TV e in streaming LIVE

—  

La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

  • Cercare “Brescia-Renate” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    —  

    Il Brescia si presenta all’appuntamento da terzo in classifica con 43 punti, pienamente inserito nella corsa alle prime posizioni. La squadra di Aimo Diana sta disputando un campionato di alto livello, fondato su solidità difensiva e qualità tra le linee, con l’obiettivo di restare agganciata al vertice e giocarsi fino in fondo la promozione.

    Il Renate, settimo a 32 punti, vive una stagione positiva e guarda con ambizione alla zona playoff. La formazione guidata da Luciano Foschi ha dimostrato equilibrio e organizzazione, caratteristiche che le permettono di competere contro qualsiasi avversario, anche su campi difficili come quello di Brescia.

    Le probabili formazioni

    —  

    Entrambe le squadre dovrebbero schierarsi con il 3-4-2-1. Il Brescia punta su un assetto offensivo equilibrato, con Cazzadori e Molfetta a supporto di Spagnoli, cercando qualità e inserimenti. Il Renate risponde con lo stesso sistema, affidandosi alla compattezza del reparto difensivo e alla fantasia di Cali e Delcarro alle spalle di Spalluto.

    Brescia (3-4-2-1): Gori, Rizzo, Pasini, Sorensen, Di Maria, Mercati, Zennaro, Armati, Cazzadori, Molfetta, Spagnoli. Allenatore: Aimo Diana

    Renate (3-4-2-1): Nobile, Riviera, Auriletto, Spedalieri, Giraldo, Rossi, Vassallo, Ghezzi, Cali, Delcarro, Spalluto. Allenatore: Luciano Foschi

    Guarda ora Brescia-Renate in diretta streaming gratis su Sisal.

    Vuoi vedere Brescia-Renate gratuitamente in diretta TV live su Lottomatica? Clicca qui.

    Per seguire lo streaming gratis di Brescia-Renate è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.

    Leggi anche
    Albinoleffe-Trento, diretta live e formazioni: dove vederla, streaming tv gratis
    Torres-Bra, dove vedere la partita in streaming gratis: la diretta tv live

    © RIPRODUZIONE RISERVATA