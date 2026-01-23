Lo streaming gratis della gara di campionato Brescia-Renate: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 11:06)

Il Girone A di Serie C propone una sfida di grande interesse allo Stadio Mario Rigamonti di Brescia, dove Brescia e Renate si affrontano sabato 24 gennaio alle ore 14:30. Un match dal sapore playoff, tra due squadre ambiziose che puntano a confermarsi nelle zone alte della classifica in una fase delicata della stagione.

Il momento delle due squadre — Il Brescia si presenta all’appuntamento da terzo in classifica con 43 punti, pienamente inserito nella corsa alle prime posizioni. La squadra di Aimo Diana sta disputando un campionato di alto livello, fondato su solidità difensiva e qualità tra le linee, con l’obiettivo di restare agganciata al vertice e giocarsi fino in fondo la promozione.

Il Renate, settimo a 32 punti, vive una stagione positiva e guarda con ambizione alla zona playoff. La formazione guidata da Luciano Foschi ha dimostrato equilibrio e organizzazione, caratteristiche che le permettono di competere contro qualsiasi avversario, anche su campi difficili come quello di Brescia.

Le probabili formazioni — Entrambe le squadre dovrebbero schierarsi con il 3-4-2-1. Il Brescia punta su un assetto offensivo equilibrato, con Cazzadori e Molfetta a supporto di Spagnoli, cercando qualità e inserimenti. Il Renate risponde con lo stesso sistema, affidandosi alla compattezza del reparto difensivo e alla fantasia di Cali e Delcarro alle spalle di Spalluto.

Brescia (3-4-2-1): Gori, Rizzo, Pasini, Sorensen, Di Maria, Mercati, Zennaro, Armati, Cazzadori, Molfetta, Spagnoli. Allenatore: Aimo Diana

Renate (3-4-2-1): Nobile, Riviera, Auriletto, Spedalieri, Giraldo, Rossi, Vassallo, Ghezzi, Cali, Delcarro, Spalluto. Allenatore: Luciano Foschi