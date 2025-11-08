Brescia-Trieste: dove vedere la Serie A di Basket in TV e in Streaming

Segui Brescia-Trieste: info partita, i probabili quintetti, dove seguire la Serie A2 in Streaming e in Diretta TV gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 8 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 09:23)

Domenica 9 novembre 2025, il PalaLeonessa di Brescia sarà teatro di una sfida ad alta intensità tra Germani Brescia e Pallacanestro Trieste, valida per la 7ª giornata di Lega Basket Serie A. La palla a due è fissata alle ore 16:00. Scopri come seguire la sfida di Serie A Brescia-Trieste GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui Brescia — La Germani Brescia sta attraversando un momento di forma eccellente: 4 vittorie nelle ultime 5 gare, con l’unico stop arrivato sul campo del Trapani in una sfida equilibratissima chiusa sul 77-75. La formazione di coach Magro ha costruito la propria forza sulle certezze difensive e su un attacco da oltre 84 punti di media, trascinata da Bilan, Massinburg e Della Valle.

Qui Trieste — Dall’altra parte, la Pallacanestro Trieste è reduce da un’importante inversione di tendenza. Dopo un avvio altalenante e tre sconfitte consecutive, la squadra di coach Gonzalez ha ritrovato fiducia con tre successi di fila tra campionato e Champions League, grazie alla brillante forma di Brown e Ross, veri leader offensivi del gruppo.

I probabili quintetti di Brescia-Trieste — Brescia: Cournooh, Massinburg, Della Valle, Ivanovic, Bilan. Coach: Magro

Trieste: Moretti, Brown, Brooks, Ross, Candussi, Coach: Gonzalez

