Brescia-Udine: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Brescia-Udine in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 24 gennaio 2026 (modifica il 25 gennaio 2026 | 17:50)

La Germani Brescia ospita Udine nella partita valida per la 17ª giornata di Serie A LBA, un incontro che vede le due squadre con obiettivi nettamente differenti e pressioni diverse, ma ugualmente determinanti.

Il momento delle due squadre — Brescia si presenta al match con una posizione privilegiata in classifica, condividendo il primo posto grazie a una serie di prestazioni solide e costanti che l’hanno portata a rimanere ai vertici del campionato. La squadra guidata da coach Paolo Ducarello arriva all’incontro con la consapevolezza di poter sfruttare l’entusiasmo generato dalla vittoria nell’ultima giornata, ma anche con l’intenzione di mantenere il passo delle altre contendenti per il titolo.

Dall’altro lato, Udine arriva a questa sfida con l’obiettivo primario di fare punti per rimanere agganciata alla zona centrale della classifica, distante dalle zone calde della graduatoria, ma anche ben lontana dalle posizioni che consentirebbero un posto nelle competizioni europee. La formazione friulana, allenata da coach Maurizio Lasi, ha bisogno di trovare una maggiore continuità di risultati per consolidare la propria posizione e allontanarsi dai rischi di una possibile involuzione.

Nel turno precedente, Brescia ha dimostrato di essere una squadra solida e ben organizzata, ma non priva di difficoltà. Nonostante una prestazione non del tutto brillante, la squadra è riuscita ad avere la meglio su Cantù, espugnando Desio con determinazione. A fare la differenza, come spesso accade, sono stati i suoi leader: giocatori come il capitano e le sue stelle sono riusciti a fare la differenza nei momenti cruciali, confermando che Brescia è una squadra che sa soffrire e vincere anche nelle difficoltà.

Udine, invece, ha avuto qualche difficoltà nelle ultime uscite, soprattutto lontano dal proprio pubblico. Nelle trasferte, infatti, la squadra ha spesso mostrato delle lacune strutturali, in particolare nella gestione dei finali di partita e in una minore efficienza offensiva contro difese ben organizzate. La compagine friulana ha bisogno di un cambio di marcia per non perdere terreno rispetto alle rivali dirette, e questo incontro rappresenta una grande opportunità per reagire.